Александр Лукашенко поздравил юношей и девушек Беларуси с Днем молодежи

День молодежи и студенчества отмечают в Беларуси. Юношей и девушек поздравил Президент. "Я знаю, молодежь Беларуси - лучшая на земле. Умные и талантливые, полные ярких идей и грандиозных планов, вы находитесь в самом начале большого жизненного пути. Этот путь станет логическим продолжением труда многих поколений", - говорится в поздравлении.



Ваши деды и прадеды защищали Отчизну, чтобы вы сегодня жили под мирным небом. Мы делали и делаем все возможное, чтобы вы росли и взрослели в независимом и сильном государстве. Храните историческую память, дорожите культурными и духовными традициями белорусского народа.



"С каждым годом ваша роль во всех сферах жизни общества - экономике, науке, политике и культуре - будет возрастать. Всегда помните: учеба и труд, уважение к старшим и любовь к Родине - выверенная формула, которая принесет вам счастье, а нашей любимой Беларуси - процветание", - добавил белорусский лидер.