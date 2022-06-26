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Александр Лукашенко поздравил юношей и девушек Беларуси с Днем молодежи
День молодежи и студенчества отмечают в Беларуси. Юношей и девушек поздравил Президент. "Я знаю, молодежь Беларуси - лучшая на земле. Умные и талантливые, полные ярких идей и грандиозных планов, вы находитесь в самом начале большого жизненного пути. Этот путь станет логическим продолжением труда многих поколений", - говорится в поздравлении.
Ваши деды и прадеды защищали Отчизну, чтобы вы сегодня жили под мирным небом. Мы делали и делаем все возможное, чтобы вы росли и взрослели в независимом и сильном государстве. Храните историческую память, дорожите культурными и духовными традициями белорусского народа.
"С каждым годом ваша роль во всех сферах жизни общества - экономике, науке, политике и культуре - будет возрастать. Всегда помните: учеба и труд, уважение к старшим и любовь к Родине - выверенная формула, которая принесет вам счастье, а нашей любимой Беларуси - процветание", - добавил белорусский лидер.
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