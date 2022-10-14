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Как Гомель отмечает День матери?
Беларусь отмечает День матери. Этот прекрасный праздник наполнен самыми искренними и нежными чувствами к тем, чье величайшее призвание - дарить новую жизнь, оберегать и согревать ее своей любовью и заботой. Радость материнства - это ни с чем не сравнимое счастье, огромная ответственность за воспитание достойного человека, гражданина и патриота. С таких слов начал свое поздравление Президент. Александр Лукашенко отметил: "Светлый образ матери придает неиссякаемые силы, когда мы сталкиваемся с трудностями, и умножает радость, когда добиваемся успеха. Бескорыстная материнская любовь является ориентиром и хранителем в течение всей жизни, учит любить Родину, творить добро, уважать национальные традиции. Особые слова признательности многодетным мамам, женщинам, воспитывающим детей с особенностями развития, а также тем, кто дарит ласку и домашний уют в приемных семьях. Преклоняюсь перед огромной силой материнских чувств и широтой вашей души".
В Гомеле подарком к празднику для всех мам стал конкурс "Дочки-матери". В состязании участвовали пять пар - успешные гомельчанки со своими успешными дочерьми. Все они представляют разные сферы жизни - от бизнеса до медицины, культуры и спорта. Изюминкой мероприятия стал конкурс психологических ситуаций, в котором необходимо было показать себя в тех или иных жизненных обстоятельствах. К слову, жюри почти полностью состояло из мужчин.
Конкурс "Дочки-матери" проводится в Беларуси впервые. В планах сделать мероприятие традиционным.
Фото: Pixabay
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