Как Гомель отмечает День матери?

Беларусь отмечает День матери. Этот прекрасный праздник наполнен самыми искренними и нежными чувствами к тем, чье величайшее призвание - дарить новую жизнь, оберегать и согревать ее своей любовью и заботой. Радость материнства - это ни с чем не сравнимое счастье, огромная ответственность за воспитание достойного человека, гражданина и патриота. С таких слов начал свое поздравление Президент. Александр Лукашенко отметил: "Светлый образ матери придает неиссякаемые силы, когда мы сталкиваемся с трудностями, и умножает радость, когда добиваемся успеха. Бескорыстная материнская любовь является ориентиром и хранителем в течение всей жизни, учит любить Родину, творить добро, уважать национальные традиции. Особые слова признательности многодетным мамам, женщинам, воспитывающим детей с особенностями развития, а также тем, кто дарит ласку и домашний уют в приемных семьях. Преклоняюсь перед огромной силой материнских чувств и широтой вашей души".