Александр Лукашенко приехал на Главную елку страны во Дворец Республики поздравить юных белорусов с наступающим Новым годом

Огни на Главной елке страны зажглись. В эти минуты во Дворце Республики - новогодний праздник для ребят со всей страны.

Главная елка страны во Дворце Республики

Это кульминация большой и доброй акции "Наши дети", которой более четверти века. Сегодня во Дворце Республики ярко, весело и много детского смеха. В хороводе праздничного настроения около 2,5 тысячи ребят: отличники, победители олимпиад, спортивных соревнований, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники домов-интернатов, ребята из многодетных семей. Поздравить юных белорусов с наступающим Новым годом приехал Президент.