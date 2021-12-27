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Александр Лукашенко приехал на Главную елку страны во Дворец Республики поздравить юных белорусов с наступающим Новым годом
Огни на Главной елке страны зажглись. В эти минуты во Дворце Республики - новогодний праздник для ребят со всей страны.
Главная елка страны во Дворце Республики
Это кульминация большой и доброй акции "Наши дети", которой более четверти века. Сегодня во Дворце Республики ярко, весело и много детского смеха. В хороводе праздничного настроения около 2,5 тысячи ребят: отличники, победители олимпиад, спортивных соревнований, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники домов-интернатов, ребята из многодетных семей. Поздравить юных белорусов с наступающим Новым годом приехал Президент.
В эти минуты ребята участвуют в сказочном представлении вместе с Дедом Морозом, который принес подарки и, конечно, хорошее настроение. Подробности в следующих выпусках.
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