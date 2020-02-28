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Александр Лукашенко принимает участие в VIII Съезде ФПБ
Важные вопросы для каждого работающего человека сегодня обсуждают в Минске наVIII Съезде профсоюзов. Занятость, зарплаты, цены, рынок и условия труда. Важные вопросы для каждого работающего человека сегодня обсуждают в Минске на VIII Съезде профсоюзов. Форум одной из самых массовых общественных организаций проходит в эти минуты.
В столицу прибыли более 500 делегатов из каждого региона Беларуси
Участие в съезде принимает и Глава государства. Профсоюзы всегда в центре важнейших экономических и политических событий. Президент считает эту организацию истинно народной - фундаментом, на котором держится баланс в обществе. Диалог между властью и общественными организациями всегда развивался конструктивно, без показательных противостояний, которые мы наблюдаем в других государствах.
В новейшей истории профсоюзное движение стало полноправным участником независимой Беларуси, голос которого слышат и наниматели, и руководство страны. У нас работающие защищены как нигде - от Конституции до совсем недавно принятого указа по долгосрочным профессиональным пенсиям. Федерация профсоюзов активно участвовала в реализации решений V Всебелорусского народного собрания. Несмотря на сильнейшее внешнее давление, удается сохранять стабильность, снижать инфляцию. При этом еще много предстоит сделать для модернизации промышленности, АПК, для развития образования и науки.
Президент откровенно высказался о роли профсоюзов, обозначил свою позицию по инициативам организации
Выступая перед делегатами съезда, Президент откровенно высказался о роли профсоюзов, обозначил свою позицию по инициативам организации. В том числе шла речь о недопустимости проблем при переходе на новую систему оплаты труда в бюджетной сфере и о выводе сложных предприятий на стабильность. Участники форума подведут итоги работы Федерации профсоюзов. Также в центре внимания программы деятельности организации на ближайшие пять лет.
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