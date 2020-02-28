Александр Лукашенко принимает участие в VIII Съезде ФПБ

Важные вопросы для каждого работающего человека сегодня обсуждают в Минске наVIII Съезде профсоюзов. Занятость, зарплаты, цены, рынок и условия труда. Важные вопросы для каждого работающего человека сегодня обсуждают в Минске на VIII Съезде профсоюзов. Форум одной из самых массовых общественных организаций проходит в эти минуты.







В столицу прибыли более 500 делегатов из каждого региона Беларуси

Участие в съезде принимает и Глава государства. Профсоюзы всегда в центре важнейших экономических и политических событий. Президент считает эту организацию истинно народной - фундаментом, на котором держится баланс в обществе. Диалог между властью и общественными организациями всегда развивался конструктивно, без показательных противостояний, которые мы наблюдаем в других государствах.

В новейшей истории профсоюзное движение стало полноправным участником независимой Беларуси, голос которого слышат и наниматели, и руководство страны. У нас работающие защищены как нигде - от Конституции до совсем недавно принятого указа по долгосрочным профессиональным пенсиям. Федерация профсоюзов активно участвовала в реализации решений V Всебелорусского народного собрания. Несмотря на сильнейшее внешнее давление, удается сохранять стабильность, снижать инфляцию. При этом еще много предстоит сделать для модернизации промышленности, АПК, для развития образования и науки.





Президент откровенно высказался о роли профсоюзов, обозначил свою позицию по инициативам организации