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Александр Лукашенко принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Сегодня Александр Лукашенко принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве. Это юбилейный саммит - исполнилось десять лет со дня подписания договора о создании ЕАЭС. Напомним, Беларусь и Россия являются основателями евразийской площадки, ставшей крупнейшей региональной экономической организацией в мире. Сначала лидеры пообщались в узком составе. На открытии заседания Президент России подчеркнул: ЕАЭС за это время утвердился в качестве одного из самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. Совокупный ВВП "пятерки" увеличился до 2,5 трлн долларов. ЕАЭС помогает обеспечить стабильное экономическое развитие евразийского региона в целом. Далее разговор продолжился в широком составе. Белорусский лидер также привел несколько цифр. По итогам минувшего года темп роста взаимной торговли составил почти 105%. В абсолютных цифрах около 90 млрд долларов. И это несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на мировых рынках. По мнению Александра Лукашенко, страны научились лучше слышать друг друга. И это, пожалуй, главный результат.
"Но главное - мы научились лучше слышать друг друга. Ни рост ВВП, ни увеличение реальных доходов населения не были бы возможны, если бы мы были порознь. Да и не всем в одиночку удалось бы сохранить свой суверенитет. Сделано, безусловно, многое", - сказал Александр Лукашенко.
Вместе с тем Президент констатировал, что вопросов и вызовов в интеграционном строительстве меньше не стало.
Александр Лукашенко заявил о необходимости сконцентрироваться на скорейшем признании в ЕАЭС электронной цифровой подписи: "Говорим об этом уже не первый год. Все принципиальные договоренности давно достигнуты, но воз и ныне там. А ведь это не политический, а технический вопрос. Но именно он зачастую становится непреодолимым барьером для участия евразийского бизнеса в хозяйственных процессах стран союза".
Белорусский лидер считает необходимым завершить данную работу в самое ближайшее время.
По мнению нашего Президента, к десятилетнему юбилею ЕАЭС государства подошли с определенными достижениями. Страны "пятерки" в ответе за то, чтобы евразийская площадка стала настоящим полюсом экономического притяжения в современном мире. Александр Лукашенко выразил уверенность: объединению это по силам. Белорусский лидер поздравил всех с очередной годовщиной героической Победы советского народа в Великой Отечественной войне и пожелал мира, благополучия и процветания нашим странам.
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