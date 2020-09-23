Александр Лукашенко принял присягу и вступил в должность Президента Республики Беларусь

Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.





Кортеж Президента проехал по всему городу

Но прежде глава государства в кортеже проехал через весь город. Маршрут символичный: сперва по проспекту Независимости, затем по Победителей. Как знак того, во-первых, что инаугурация президента - вовсе не тайна. Во-вторых, что вся наша страна победила!

А. Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси

На торжество пригласили порядка 700 человек. В зале - высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных органов власти, республиканских СМИ, деятели науки, культуры и спорта. В соответствии с Конституцией страны президент вступает в должность после принесения присяги на верность своему народу и Отечеству, положив правую руку на Конституцию. Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке.

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Президент Беларуси принял присягу

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности".

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Белорусский лидер подписал акт о принесении присяги. После глава ЦИК Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента. Во время торжественной церемонии глава государства заявил, что вступает в должность с чувством гордости за свой народ.

Президент о политике государства

Президент подчеркнул, что будет сделано все, чтобы сберечь спокойствие в Беларуси. Наша страна, как любое сильное государство, всегда останется мирной и дружелюбной. А его внутренняя политика - социально ориентированной.

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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Сила белорусской власти, залог доверия к ней заключаются в том, что даже в самые трудные времена государство не отказывались от своей социальной политики, социально ориентированного государства. Поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально уязвимых слоев общества останется визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях. Важно, чтобы и молодежь сохраняла уважение к своим родителям. У наших детей перед глазами достойный пример рациональной мудрости. Мы показали, что создание нового возможно только на базе достигнутого.





В целом мы не отступим от системного движения вперед, не откажется от ставки на новации и эффективную экономику

Мудрые инвесторы, мыслящие категориями трансграничной коммерции, оценят наши действия по созданию привлекательных условий для бизнеса. Но в основе государственной политики - человек и наша готовность на новом качественном уровне ответить его ожиданиям.

В числе приоритетов новое общество, которое настроено на более активное продвижение общественно-политических инициатив. Как я уже говорил, мы ведем работу над новой Конституцией. Надо создать условия для развития настоящей, подчеркиваю, партийной системы, усовершенствовать избирательное законодательство, отработать вопросы реформирования местного самоуправления, что уже делается. При этом я абсолютно убежден, что единственной формулой выживания Беларуси является сильная власть, верность курсу, поддержка людей"