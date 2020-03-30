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Президент принял с докладами ключевых силовиков страны
Состояние дел в Вооруженных силах Беларуси, готовность оперативно реагировать на внешние вызовы и результаты плановых учений в армии сегодня обсуждали во Дворце Независимости. Президент принял с докладами ключевых силовиков страны - госсекретаря Совбеза, министра обороны и начальника Главного разведуправления. Присутствие последнего объяснил сам Главнокомандующий: у белорусских рубежей проходят учения НАТО. Масштабные, хотя и более скромные, чем планировалось в прошлом году, но нам важно знать ситуацию вблизи собственной территории.
Заявлений о прекращении учений НАТО "Защитник Европы 2020"пока нет
Как рассказал министр обороны, интенсивность учений была снижена уже 16 марта в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Ряд стран (Германия, Италия, Нидерланды) уже отказались от их проведения. Однако заявлений, что данные учения прекращены, до сих пор нет. Поэтому продолжается плановая подготовка наших Вооруженных сил.
Министр обороны рассказал о самочувствии военнослужащих
Белорусская армия живет и развивается в штатном режиме, проводятся запланированные учебные мероприятия, идет сотрудничество с союзниками и партнерами. Президент также интересовался состоянием здоровья военнослужащих, поскольку медийный психоз вокруг эпидемии в мире, увы, не ослабевает.
Виктор Хренин, Министр обороны Беларуси:
"Великобритания полностью сокращает и отводит свои силы и средства. Отменены смежные учения на территории Литвы, Латвии и Эстонии. Однако заявлений, что данные учения прекращены, до сих пор нет. Поэтому мы продолжаем плановую подготовку своих Вооруженных сил и с учетом действий у наших границ все мероприятия проводим самостоятельно, без чьей-либо помощи".
Учения миротворческих подразделений
Интересовали Главу государства сегодня и результаты подготовки военнослужащих, в частности, результаты учений миротворцев совместно с Великобританией в Витебском регионе. Они получили высокую оценку от экспертов как в самой Беларуси, так и у профессионалов из структур ООН и блока НАТО.
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