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Александр Лукашенко принял с докладом главу Таможенного комитета
Рабочий четверг Президента продолжила встреча с главой Таможенного комитета Юрием Сенько. Александр Лукашенко в первую очередь поинтересовался экономической ситуацией на таможне. Что происходит с транспортными потоками, насколько быстро оформляются товары первой помощи и продукты. Еще один важный момент - здоровье специалистов в такой непростой сезон заболеваний.
Как отметил глава белорусской таможни в своем докладе Президенту, за январь-март транзит товаров через нашу границу вырос примерно на 8 %. Теперь это 400 тысяч партий груза. Это если сравнивать с прошлым годом. Активно помогают наши специалисты и российским большегрузам при необходимости вне очереди. Подставить плечо соседу мы можем. Для этого на границе ресурсов и оборудования хватает.
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