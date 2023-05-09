Александр Лукашенко принял участие в праздничных мероприятиях на площади Победы

В один из самых главных праздников суверенной Беларуси Президент принял участие в праздничных мероприятиях на площади Победы, где в рамках республиканской акции "Беларусь помнит" прошло возложение цветов и венков к монументу.

Новые поколения белорусов ежегодно отдают дань памяти тем, кто отвоевал эту победу почти 80 лет назад. И традиционно здесь вместе со всеми белорусами и глава государства с сыновьями. Первый венок именно от Президента как знак памяти и уважения тем, кто проливал кровь за независимость родной земли. Александр Лукашенко возложил венок, украшенный лентой государственного флага.

По поручению Президента слово взял министр обороны Беларуси, генерал-лейтенант Виктор Хренин. Он высказал позицию военных людей о Великой Победе, о подвиге, который объединяет миллионы людей Европы и Азии - всех, кто сохранил в себе ген доблести и мужества предков.





Мы, белорусы, гордимся каждым своим воином - от простого солдата до генерала, которые вместе с братскими народами выдержали удар гитлеровской Германии.

Разбили армию, мобилизованную со всей Западной Европы и вооруженную до зубов на деньги мировых магнатов.

Мы гордимся нашими партизанами, подпольщиками и разведчиками, которые приближали победный май в тылу врага, не боясь виселиц и пыток, не щадя своей жизни.

Мы гордимся матерями, которые провожали мужей и сыновей на фронт, под страхом смерти выпекали хлеб для партизан, прятали евреев и раненых бойцов Красной армии, а малышей закрывали своими телами от пуль и бомб.

Наше сердце до сих пор горит огнем Хатыни и сотен белорусских деревень, сожженных вместе с беспомощными стариками, женщинами и детьми.

Мы склоняем головы перед памятью наших братьев со всех уголков Советского Союза, освободивших Беларусь и навсегда оставшихся лежать в нашей земле.

Почтим минутой молчания всех, кто не дожил до Победы, всех свидетелей страшных преступлений нацизма, которые ушли в мирное время, оставив нам частичку своей боли.



Герои Великой Отечественной войны ценой неимоверных усилий, ценой жизни остановили геноцид и очистили Европу от нацистского режима. Сегодня наша задача - беречь правду о той войне, идти путем мира и созидания, несмотря на все преграды.

Сегодня развязано глобальное военное противостояние между западной и восточнославянской цивилизациями. Схватка развернута по всем фронтам, идет масштабная прокси-война, где Запад руками украинцев воюет за свои интересы, за возможность и дальше устанавливать в мире свой порядок.

Украину накачивают оружием. Соседние с нами государства откровенно торгуют русофобией и готовы бросить народ в мясорубку войны во втором эшелоне. Мы видим, как набирает обороты милитаризация Польши и Балтии. Буквально на днях стартовали крупные многонациональные учения "Защитник Европы" - беспрецедентные по количеству участников, цели очевидные.

Подобными действиями отдельные западные политики лишь толкают планету в пропасть, пытаются раздуть на территории Европы пожар Третьей мировой войны. Наша армия готова дать отпор любому, кто попытается нарушить священные рубежи белорусского государства. Мы сделаем все, чтобы никто не смел указывать белорусам, как нам жить на своей земле.

С Днем Победы, уважаемые товарищи!

Мира нам, счастья и добра!

Чистого неба над родной Беларусью!

Обстановка вокруг Дня Победы в этом году напряжена как никогда. В Европе открыто поднимают голову силы, которые пытаются использовать священную дату в своих целях. КГБ Беларуси пресек попытки нарушить спокойствие в преддверии 9 Мая. Об этом заявил журналистам председатель ведомства.

Эти события были связаны, по нашим оценкам, с 9 Мая. Попытка всколыхнуть ситуацию. Глава государства в курсе этих моментов. Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят спецслужбы. Я не хочу полностью открывать сегодня. Завтра мы постараемся все сказать", - заявил Иван Тертель. "Это были попытки организации терактов на нашей территории. И мы считаем, что это было привязано именно ко Дню Победы. Иван Тертель, председатель Комитета госбезопасности Беларуси









Площадь Победы - место, куда идут почтить память миллионов погибших за мир и свободу. Сегодня здесь представители всех ветвей власти, политических партий, правоохранители, духовенство, зарубежные дипломаты, общественные объединения. И, конечно, ветераны. Тот майский День Победы они помнят, как будто вчера.





Вы знаете, это трудно передать. Вокруг радовались, обнимались, целовались товарищи, с кем я приехала. У меня наступила такая слабость, как-то ноги прямо подкосились, я села на ступеньку рейхстага, голова как-то закружилась. И я потрогала себя: живая или нет. Не знаю, как вам передать это чувство. Неужели, неужели я дошла до победы. Неужели кончилась война и я живая. Вот так я встретила победу. Лидия Волкова, ветеран Великой Отечественной войны









Ликование было страшное. Все ходили, можно сказать, на головах. Как мне забыть этот день! Картинка и сейчас стоит перед глазами. Засеянное зеленое поле, мы стояли на запасном пути, там далеко люди. Это Пасха должна была быть. Шли с корзиночками жители. А мы там сломя голову плясали и радовались, пели, плакали, обнимались. Я не забуду никогда этот день.

Сейчас очень важно знать правду, правду без всяких купюр, правду о той страшной войне. И самое главное знать правду, какой дорогой ценой досталась она, сколько невинных людей было уничтожено. Вот эта правда - это наш стержень. С этим стержнем мы победим. Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси

На белорусской земле сражались все национальности. Мы чтим, уважаем, помним этих людей, несем цветы, учим детей, воспитываем детей на этих примерах героических для того, чтобы не повторились все страшные моменты, дни, которые когда-то гремели 80 лет назад. Безопасность - это самое главное, то, что в приоритете сегодня в нашей стране. И Президент, и правительство, и силовой блок делает все для того, чтобы наш народ жил мирно и спокойно. Александр Вольфович, Госсекретарь Совета безопасности Беларуси

Это день гордости, радости за то, что мы живем в мирной и спокойной стране. Но вместе с тем и горечь есть у каждого, потому что то, что пришлось пережить людям, которые жили в то время, - страшно даже представить. И сегодня в это неспокойное время, конечно, хочется пожелать нашей стране только мира, только добра нашей многострадальной стране, потому что много перенес наш белорусский народ, но выстоял, выдержал. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Конечно, в центре событий у монумента тысячи минчан и гостей столицы. В этот день никто не может остаться безучастным. Многие пришли с портретами своих родственников. Белорусам по праву есть кем гордиться.

Завершила церемонию по традиции рота почетного караула. Это элита Вооруженных сил страны, лицо и гордость нашей армии. И марш, который подчеркивает особенную важность момента.