Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия "Славянского базара"

Вот и наступил этот долгожданный июльский вечер. Мы открываем Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Фестиваль, ставший целой эпохой. "Через искусство - к миру и взаимопониманию" - так мы определили его философию. И она имеет глубокие корни. Здесь, на живописном берегу Двины, 1050 лет назад был заложен первый камень города, который мы сегодня по праву называем нашей культурной столицей. Что-то есть в этом уголке Беларуси, что на протяжении веков вдохновляло на создание шедевров изобразительного искусства, уникальных архитектурных объектов, великих литературных и музыкальных произведений, а также фестивалей, конкурсов и множества других творческих проектов. Веками здесь создавалась уникальная атмосфера. Атмосфера творческого поиска. Атмосфера диалога цивилизаций. Столетиями здесь пересекались торговые пути, связывая восток и запад, север и юг. Этот город благодарно впитывал новые идеи и веяния. Поэтому и история нашего форума началась именно здесь - в городе прославленных на весь мир людей, чей профессиональный путь прошел через его мастерские. Витебск стал творческой родиной настоящих гениев. Наш фестиваль давно вышел за географические рамки славянского братства. Нынешний форум собрал единомышленников из более чем 30 стран: от России до Индии, от Китая до Колумбии. Сегодня мы впервые приветствуем министров культуры и творческие коллективы из стран ШОС - теперь уже и нашей организации. Это знаковое событие в жизни страны. Мы присоединились к сообществу государств, за которыми будущее. Будущее развития человечества на принципах равноправия, уважения и созидания. Дорогие друзья! За кулисами ждут встречи с вами ваши любимые артисты. Ждут так же, как и вы. Давайте вместе отдохнем душой. XXXIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" объявляется открытым!

Александр Лукашенко