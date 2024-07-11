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Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия "Славянского базара"
В Витебске состоялась церемония открытия XXXIII Международного форума искусств "Славянский базар". По традиции его всегда открывает Президент Беларуси. Как подчеркнул Александр Лукашенко, славянская душа безгранична в своей открытости миру, поэтому фестиваль давно вышел за географические рамки славянского братства.
Вот и наступил этот долгожданный июльский вечер. Мы открываем Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Фестиваль, ставший целой эпохой. "Через искусство - к миру и взаимопониманию" - так мы определили его философию. И она имеет глубокие корни. Здесь, на живописном берегу Двины, 1050 лет назад был заложен первый камень города, который мы сегодня по праву называем нашей культурной столицей. Что-то есть в этом уголке Беларуси, что на протяжении веков вдохновляло на создание шедевров изобразительного искусства, уникальных архитектурных объектов, великих литературных и музыкальных произведений, а также фестивалей, конкурсов и множества других творческих проектов. Веками здесь создавалась уникальная атмосфера. Атмосфера творческого поиска. Атмосфера диалога цивилизаций. Столетиями здесь пересекались торговые пути, связывая восток и запад, север и юг. Этот город благодарно впитывал новые идеи и веяния. Поэтому и история нашего форума началась именно здесь - в городе прославленных на весь мир людей, чей профессиональный путь прошел через его мастерские. Витебск стал творческой родиной настоящих гениев. Наш фестиваль давно вышел за географические рамки славянского братства. Нынешний форум собрал единомышленников из более чем 30 стран: от России до Индии, от Китая до Колумбии. Сегодня мы впервые приветствуем министров культуры и творческие коллективы из стран ШОС - теперь уже и нашей организации. Это знаковое событие в жизни страны. Мы присоединились к сообществу государств, за которыми будущее. Будущее развития человечества на принципах равноправия, уважения и созидания. Дорогие друзья! За кулисами ждут встречи с вами ваши любимые артисты. Ждут так же, как и вы. Давайте вместе отдохнем душой. XXXIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" объявляется открытым!
По традиции Александр Лукашенко вручил специальную награду фестиваля "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Обладателем стал народный артист России Григорий Лепс. Вручены также премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2023-2024 годы людям, которые внесли значимый вклад в укрепление дружбы между народами Беларуси и России.
Александр Лукашенко наградил и самое юное дарование - победителя детского песенного конкурса. Это представительница Узбекистана Ясмина Хусниддинова.
Глава государства поблагодарил и пожелал безграничного вдохновения и ярких творческих идей организаторам форума, артистам, мастерам искусств и всем, кто ежегодно приезжает в Беларусь, чтобы провести лучшие дни фестивального лета вместе с нами. История "Славянского базара в Витебске" продолжается!
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