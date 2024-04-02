Александр Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства новой городской больницы в Гродно

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродно заявил, что Беларусь хочет построить свое мирное будущее и настроена только на созидание, сообщает БЕЛТА.

Глава государства принял участие в торжественной церемониизакладки капсулыс посланием потомкам на месте строительства новой городской больницы в Гродно. Он обратил внимание, что это мероприятие можно расценивать как послание соседним с Беларусью странам. "Мы ведь сейчас тоже копаем землю, как и они, совсем рядом с границей. Только цели у нас совершенно разные. Там роют окопы, траншеи против танков и прочего, увеличивают расходы на ударные вооружения. А мы здесь две трети бюджета региона направляем на социальную сферу - здравоохранение, образование, культуру, спорт и так далее. Мы хотим построить свое мирное будущее. Мы настроены только на созидание", - подчеркнул Президент.

"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано", - продолжил Александр Лукашенко. По его словам, в стране ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники. "Если оттуда (из недружественных стран. - Прим. БЕЛТА) кто-то подвывает и нас критикует, знайте: мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить, беда", - сказал белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь никому ничем не угрожает: "Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать".