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Александр Лукашенко признался, что Туров его любимый город

В этому году на Пасху Александр Лукашенко отправился в кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских. Глава государства передал в дар храму воссозданную святыню - Туровский крест. Реликвия была утрачена еще в 13-м веке из-за мощного землетрясения, разрушившего храм. Александр Лукашенко подчеркнул символичность того, что именно в этот праздничный день одна из самых сакральных святынь Беларуси возвращается домой.

Во время теплого общения с прихожанами Александр Лукашенко признался, что Туров - его любимый город. В целом же такое мероприятие - очередное подтверждение того, что белорусы - мирные и доброжелательные люди, которые хотят созидать и любить на родной земле.

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