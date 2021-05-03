Александр Лукашенко признался, что Туров его любимый город

В этому году на Пасху Александр Лукашенко отправился в кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских. Глава государства передал в дар храму воссозданную святыню - Туровский крест. Реликвия была утрачена еще в 13-м веке из-за мощного землетрясения, разрушившего храм. Александр Лукашенко подчеркнул символичность того, что именно в этот праздничный день одна из самых сакральных святынь Беларуси возвращается домой.



