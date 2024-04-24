Александр Лукашенко про полет белоруски в космос: Это успех интеллектуально развитой нации

Полет на МКС первого белорусского космонавта можно считать успехом интеллектуально развитой нации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на заседании VII Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.



Про многие достижения страны, по словам Александра Лукашенко, можно образно сказать: "Это космос!" Но в этом году такое сравнение зазвучало по-новому. Ведь Беларусь теперь - космическая держава.



"Космос наш! И это не афоризм. Полет Марины Василевской - для Беларуси не просто имидж, показушный полет. Это символический аккорд, вершина, к которой мы шли с советских времен", - заявил белорусский лидер.



Президент подчеркнул, что в стране много и эффективно работали на космические программы, когда история освоения космоса еще только начиналась. Сохранили научные коллективы в годы суверенного развития и значительно продвинулись в космических технологиях. "Мы запустили на орбиту первый белорусский космический аппарат в 2012 году. Сейчас там три наших спутника", - напомнил глава государства.



Компетенции Беларуси в этой сфере востребованы другими странами. Например, идет совместная с Россией работа над проектом по созданию нового белорусско-российского космического аппарата с точностью выше предыдущего почти на порядок.



"Это успех интеллектуально развитой нации", - подчеркнул Александр Лукашенко.