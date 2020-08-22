Александр Лукашенко проинспектировал оборонную инфраструктуру в Гродненском регионе





По плану цветных революций

Факты из доклада полностью прогнозируемы. На Беларуси отрабатывают весь гремучий коктейль технологий мятежа. Вопрос - будь у страны и власти в этот период слабый или технический лидер, или безвольный штаб, где одни склоки внутри, кто бы мобилизовал силовиков? Кто бы защищал национальные интересы страны? А ведь без этого могли потерять экономику, суверенитет, страну.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется (и не только сопротивляется, но и контролирует ситуацию), подключили внешний фактор".





Безопасность и суверенитет

Разорвать перенапряжением и рассредоточить компактную белорусскую армию, оголив границу. Все по методичке, но уже не цветного, а военного переворота, вплоть до возможной интервенции. Для этого внутри страны финансируют и провоцируют протест, для этого подключают криминал и рушат экономику.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"

Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска и на Беларуси можно поставить крест. Эти действия и соответствующие заявления западных стран - уже прямое вмешательство в ситуацию в Беларуси. Речь идет о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с ОБСЕ. Понятно, для чего они это делают. Поручаю министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно с принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны".





Полная боевая готовность

Остудить внешние амбиции способны здесь, в пункте управления ракетного дивизиона. Расчет тактических комплексов "Точка" отрабатывает приказ - уничтожить центр подготовки боевиков. Условный, конечно, с реальным рука бы не дрогнула. Сегодня пуск высокоточных ракет не производится. Вся операция занимает несколько минут. Слаженно, под прикрытием авиации.Высокоточное оружие прикрывают спецподразделения и танкисты. Этот щит в стиле милитари сейчас как никогда нужен стране для безопасности и внутреннего спокойствия. Все перевороты, войны и локальные конфликты начинались с беспечного отношения к армии и границам. В Беларуси с таким командованием это просто невозможно.

Следующая точка вдоль границы - дивизион "Полонезов". Реактивная система залпового огня очень вовремя встала на боевое дежурство. Это оружие сдерживания. Бьет до 300 километров, но избирательно и точно. Маневренный - сегодня на полигоне спрятали буквально как иголку в стоге сена.