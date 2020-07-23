Александр Лукашенко: Пусть СМИ в поле поедут и расскажут о тех, кто кормит страну

Серьезный разговор с экономическим блоком страны сегодня состоялся у Президента. Александр Лукашенко в первую очередь ориентирует правительство на решение значимых вопросов для людей. Этот приоритетный список давно известен - зарплаты, занятость и цены.



Время непростое - весь мир испытывает на себе экономический шлейф последствий пандемии. Падение спроса и деловой активности, предприятия, ставшие на паузу, безработица.



И здесь Президент категоричен: сверхзадача власти - не допустить, чтобы эти сложности переносились на людей! Конечно, приходится непросто, учитывая, что все силы брошены и на борьбу с вирусом и на поддержку реального сектора и коллективов.



Но именно эти своевременные решения по точечной помощи и работе без остановок помогли не допустить обвала экономики, а значит - и страны.



И проходящая электоральная кампания - это тоже фактор, который нужно учитывать. О главных акцентах расскажет Наталья Бреус.









Разговор с экономическим блоком страны

Избирательная кампания в любой стране мира - то еще испытание на прочность. Но в это не самое простое время не отодвигают "на потом" решение вопросов в реальном секторе. Президент так и сказал: выборы пройдут, градус политических процессов снизится, вопросы экономики никуда не исчезнут.

2020-й для Беларуси и начинался непросто, не расслабишься и сейчас. На старте года столкнулись с настоящей "нефтяной пандемией" - это уже потом добавилась вирусная, информационная. И вот сейчас в разгаре настоящая политическая. Но легкой жизни обновленному в начале лета составу правительства Президент и не обещал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"На легкие времена мы никогда не рассчитывали. Рассчитывать на них нельзя и впредь. Однако ключевая задача для нас в ином: любой ценой мы все должны не допустить, чтобы эти сложности переносились на наших людей и чтобы их даже чувствовали люди. Никакие сложности их касаться не должны. Белорусы должны знать, что, к примеру, борьба с коронавирусом обошлась бюджету почти в полмиллиарда рублей. Здесь и дополнительные затраты на медицину, и средства на поддержку реального сектора экономики, но человек всегда важнее денег".

Борьба с коронавирусом обошлась бюджету в полмиллиарда рублей, но человек важнее денег

Мобилизация всех уровней власти и медицинской системы позволила выдержать вирусный напор - наше здравоохранение справляется! Количество заболевших снижается, но ситуация вокруг заставляет держать ухо востро.

Почти 15 миллионов заразившихся коронавирусом в мире - не шутки. Спустя полгода после начала COVID-напасти многие страны сняли карантины и ограничения, а потом - как в Сербии, Черногории, Греции или в регионах Италии и Чили, снова вернули обратно.

Мы никому ничего не запрещаем, куда угодно поезжайте, но по возвращении в страну сядете на карантин за свой счет

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Людей заперли, ввели комендантский час, открыли - и получили новый всплеск болезни, пришлось снова запирать в квартирах. Поэтому во избежание второй волны, не дай бог, конечно, я поддерживаю медиков, которые советуют в этом году отдыхать только в Беларуси. Но я уже предупредил: мы никому ничего не запрещаем, куда угодно поезжайте, но по возвращении в страну сядете на карантин за свой счет. Со всеми вытекающими последствиями.





Мы никому ничего не запрещаем. Поэтому советую: поберегите себя, родных и близких

Мы создали идеальные условия для отдыха в своей стране. Надо поездить по Беларуси, надо хотя бы узнать, что такое Нарочь, Браславские озера, Березинский заповедник, Беловежская пуща, побывать на Днепре, Припяти, Немане, Соже, что такое Полесье посмотреть. Чудесные места. И я уверен, что в следующем году, когда будет все очень хорошо в мире, половина не поедут за пределы страны и будут отдыхать здесь. И это дешевле обойдется. Я никого не уговариваю, но у нас созданы все условия для полноценного и безопасного отдыха. Поэтому советую: поберегите себя, родных и близких".

Президент ориентирует госслужащих на решение проблем людей

Президент советует правительству менять стиль работы - не закрываться в тиши высоких кабинетов, а, наоборот, идти в народ! Жизнь течет, корректируется тактика действий власти - порой нужно лишний раз пояснить суть решений. Огромный пласт пожеланий в Минске и регионах уже был услышан командой действующего Президента во время сбора подписей.

Конкретику аккумулировали в

, где учли все - второстепенного быть не может: от возведения ФОКа в Дзержинске, садов и школ в Фаниполе до строительства трассы в Могилеве и нового радиологического корпуса в областном онкодиспансере.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Социально ориентированная политика, в центре которой человек, его интересы и нужды, была и останется центральным звеном при принятии любого решения. Народ для того и поставил нас, чтобы мы были гарантом его безопасности и спокойствия. А если удары окажутся слишком сильными, мы должны предельно смягчить их последствия. Для этого надо больше объяснять людям, что происходит в стране, да и в мире, и почему мы принимаем те или иные решения. Всем надо идти к людям. Надо поговорить с людьми, надо людям объяснять, рассказывать о своей политике. Но если мы где-то недоработали в течение пяти лет до выборов, то в предвыборный период пойдите просто расскажите. Некоторых я вообще не вижу там. Наша работа, всех государственных служащих, - идти к людям и с ними разговаривать".

Занятость, зарплаты, цены - необходимо решать самые значимые вопросы для людей

Три маркера, на которые обращает внимание Президент. Зарплаты, занятость, цены. Неслучайно. Это топ того, что волнует людей. Обещанный минимум по зарплате - в среднем тысяча - есть, но не у всех так. Александра Лукашенко заботит, как подтянуть доходы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Есть категории людей - воспитатели, нянечки в детских садах - вы знаете, что это адская работа отвечать за детей. Некоторые и тысячи рублей не получают. Я старому правительству поручал подтянуть эту зарплату, найти источники, вплоть до нетрадиционных, чтобы поддержать этих людей. Я не хочу сказать, что мы должны заплатить по тысяче с лишним рублей всем тем, кто просто придет на работу. Нет, я хочу, чтобы мне сегодня доложили, какие меры принимаются по созданию условий для достойного заработка тем, кто стремится заработать. Не просто праздно шатающимся (есть у нас и такие). Но подавляющее большинство людей хотят заработать. Им надо помочь".

А. Лукашенко о занятости в Беларуси: Удалось не допустить катастрофы

То, какие цифры мы видим в чеке в магазине, остается на контроле. Ведь не у всех зарплата - предел мечтаний. Но важно, что удалось не скатиться в яму безработицы. Даже у самых мощных государств не хватило запаса прочности.

В США каждую неделю регистрируют 2 миллиона заявлений на пособие по безработице. За продовольственной помощью обращались сотни тысяч американцев - в Пенсильвании выстраивались очереди за бесплатной едой. К лету во всем мире 200 миллионов человек лишились работы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Занятость в экономике должна обеспечиваться устойчивой и эффективной работой предприятий, а не тем, что они порой искусственно удерживают или содержат людей. Люди на предприятии - их нельзя выкидывать на улицу, но они должны работать. Их надо обеспечить работой. Если на предприятии не хватает традиционных объемов работ, то в Минске и других городах, на селе сейчас море работы, можно заработать. Организуйте людей".

Экономические последствия пандемии

Новость дня - известный международный перевозчик Eurolines будет ликвидирован. Автобусная компания не смогла пережить кризис после 35 лет на рынке перевозок. Из-за закрытых границ и туристического застоя. Компания закроется, а ее работники будут уволены. Это только один маленький пример экономических последствий коронавируса - вообще миру предрекают серьезную рецессию. Многие страны заранее с этим смирились - запланировали для себя падение: от 10 % в еврозоне до 6 % в России. Для Беларуси - это не выход.

ВВП Беларуси в июне демонстрирует положительную динамику

Роман Головченко, Премьер-министр Беларуси:

"Благодаря тем решениям, которые были приняты Президентом и которые критиковались определенными силами (сейчас мы видим, что эти решения были правильными), мы потеряли в ВВП гораздо меньше, чем наши страны-соседи с более сильными экономиками. Для того чтобы не потерять рынки, для того чтобы вовремя успеть к моменту открытия этих рынков, мы не закрывали производства. Но в принципе мы сейчас имеем достаточно неплохие показатели на фоне наших соседей. ВВП по итогу полугодия сложился на уровне 98,3 процента. За июнь мы приросли на 0,1 процента и думаем, что будем расти дальше".













Главное - не допустить падения экономики

Задача минимум для правительства - не допустить падения экономики по итогам года. Никаких послаблений и оглядок на вирус. Пакет антикризисных мер пришелся кстати. В Беларуси не раскидывали вертолетные деньги, а точечно поддержали госпредприятия и некоторых частников. Всего на это пошло полмиллиарда рублей! Льготы, надбавки, в том числе и тем, кто был на медицинской передовой, а еще рассрочки, арендные каникулы... По некоторым статьям суммы еще не исчерпаны. Пережить временные трудности помогли тем, кто и сам не сложил руки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Мы едва ли не единственная страна, которая не остановила производство. Возьмите пример "Атланта". Спрашиваю: "Как у тебя дела с реализацией продукта?" Говорит: "Такого в истории "Атланта" еще не было. Мы в апреле-мае продали столько продукции, сколько никогда завод холодильников не продавал". Почему? Потому что не остановились. В Москве карантин закончился, люди вышли, пошли в магазин. Холодильники всегда нужны. Пришли в магазин - а там наш холодильник. Неплохой холодильник. И люди начали скупать их. Да и в Беларуси в том числе.



Кто мешает другим предприятиям таким образом действовать? Многие так и поступают. Экономика в мире сжалась. Спрос на сырье уменьшился. Возьмите нефть, возьмите металлы. А мы работаем. И раз спрос на сырье уменьшился, значит, и цены упали. Значит, наша промышленность может купить сырье подешевле. Но цены на готовые товары не упали. Почему? Потому что экономика стоит. Появился дефицит на многие товары в промышленности. Так продайте их, как делают это другие. И поправьте свою экономику".

Промышленные гиганты должны обеспечить стабильный экспорт продукции

Беларусь не остановила производства, в отличие от многих конкурентов, и сегодня это козырь нашей экспортной стратегии. На складах есть товары - на рынке отложенный спрос.

Р. Головченко: Беларусь рассчитывает разгрузить складские запасы за счет мирового отложенного спроса

Беларусь в этом году рассчитывает на хороший урожай в сельском хозяйстве

Весомый вклад в общую копилку ВВП может дать и АПК. Для аграриев уборочный сезон в разгаре. Первый рекорд столичному региону, например, принес экипаж комбайнеров из Клецка. Они герои дня - первые тысячники!

Общий каравай сейчас на старте сезона весит уже более полумиллиона тонн. Но будет куда больше. Не все смогут похвастаться хорошим урожаем.

В славянской житнице - Украине - сельхозпроизводство упало на 20 %. За океаном в Аргентине нашествие саранчи грозит стать сокрушительным ударом для аграриев. Очевидно и без прогнозов ООН - спрос на продовольствие будет только расти.

Президент поставил задачи правительству

Разговор с правительством в присутствии губернаторов. Каждый у себя в регионе отвечает и за село, и за занятость, и за стимулирование деловой активности. Полномочий хватает, и поле деятельности у них широкое. Президент обращает внимание и на поле информационное в этих непростых условиях. Некоторые СМИ заняли откровенно деструктивную позицию.

Лукашенко потребовал решительно реагировать на деструктив в СМИ, несмотря на электоральную кампанию

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Конечно, меня удивляет в последнее время работа Администрации Президента, пресс-секретаря. Да, думаю, Наталья Ивановна могла бы на это попристальней посмотреть. Мы все интернет-интернет - посмотрите на бумажные СМИ. Вот я сегодня взял все газеты, посмотрел на так называемую "Комсомольскую правду в Беларуси" - уже скоро в "желтизну" превратится. Видите ли, их руководитель, сидя в Москве, не то в Кремле, выступил с заявлением и началась тенденциозная подача информации. Пускай поедут в поле, где сегодня идет действительно сражение, борьба за урожай, небывалый урожай на полях сегодня стоит. Снимите, расскажите, сфотографируйте комбайнера-тысячника, у нас уже за три дня тысячники появились. Расскажите об этих простых людях, работягах, которые кормят страну. Все ж завтра побегут в магазин эти писаки, чтобы купить кусок хлеба себе, родным, близким, детям.



Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы

Слушайте, мы хозяева в этой стране, ну выполняйте свои обязанности, не можете, скажите, что вы не можете, будут другие этим заниматься. Да и в правительстве у нас, в МИД - все сидят и ждут команды Президента, что это за отношение к стране. BBC, "Свобода", "Свободная Европа", стримы эти, я уже не говорю о тенденцизности, они же призывают к массовым беспорядкам, почему вы это терпите, вы же их аккредитовали здесь. Не надо ждать никакого конца электоральной кампании, выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы. Повторять больше не буду, несмотря на то, что мы вошли в этот сложный электоральный период. Это ж не дело - оскорбление за оскорблением. Ну ладно меня там измазали вдоль и поперек, уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий, а у них семьи, дети".



Не допустить падения, использовать каждый шанс, чтобы двигаться вперед. На это Глава государства ориентирует правительство. Ни в коем случае не списывать все на пандемию, а работать на результат - просто с утроенной силой. Заниматься реальной экономикой без пустых обещаний, и реальными делами, которые принесут пользу людям и повысят их уровень жизни. Задачи по году никто не снимает - таких послаблений Беларусь себе позволить не может.