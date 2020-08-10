Александр Лукашенко рассказал о сорванных планах штурма Дворца Независимости

Президент: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

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Поэтому то, о чем я говорил, все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверит. Нам сейчас пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал, Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Надо утихомириться, успокоиться, а родителям, в третий раз говорю, посмотреть, где их чада, чтобы не было потом больно, чтобы мы не ахали и не охали. Ранено где-то около 25 ребят из ОМОНа, есть переломы рук, переломы ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили, чего теперь рыдать и плакать".

Президент: Страну разорвать мы не позволим

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

“Ответ будет адекватным: страну разорвать мы не позволим. А то, что там творилось этими группами, группировками, вы видели. Сначала стояли в очереди, демонстрировали великие очереди. Думали, что закроем участки в 20 часов, и они обжалуют итоги выборов, что они пришли, а им не дали проголосовать. Я попросил, чтобы все мобилизовались и Центризбирком продлил голосование. В 20 часов 20 минут очереди нет. Ни одного человека практически, только один участок из 33 в Минске остался, где после 20 еще 30 минут голосовали. Это о чем говорит? Что специально пришли люди, которые не имеют отношения к этому участку и блокировали фактически работу этого участка.



Самое странное, что меня вчера насторожило c вечера, мы получили оперативную информацию от так называемого объединенного штаба. Кто-то же додумался их всех вместе собрать в одно здание и журналистов оппозиционных - всего где-то 55 человек. И из них есть еще где-то человек, который с головой дружит, позвонил нам и попросил государство взять под охрану этот офис, испугались.

Нужна была сакральная жертва. Окружили этот офис, кто знает, кто его окружил. И нам пришлось 120 человек выделить, чтобы контролировать ситуацию вокруг этого офиса. Не дай бог бы отвернули голову одной из них или кому-то, мы бы отмывались годами. Поэтому мы вынуждены были взять их под охрану.

Они это не ценят. Скоро оценят. Мы разберемся с каждым, кто сегодня провоцирует и толкает этих пацанят на беспорядки. Разберемся с каждым. Я думаю, что и у них мозги повернутся в нужном направлении, поймут, что они просто жгут под своими ногами землю. Допустить этого мы не можем"

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Президент: Властям пришлось эвакуировать членов избирательных комиссий с 33 участков

Некоторые детали прошедшей ночи стали известны и из разговора Президента с теми, кто сопровождал его в поездке. Александр Лукашенко рассказал о сорванных планах штурма Дворца Независимости и об эвакуации членов комиссий на некоторых избирательных участках.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"C 33 участков в Минске нам пришлось эвакуировать членов избирательных комиссий. Они просто заблокировали участки и начали давить на людей. Я отдал распоряжение, чтобы военные и служба безопасности Президента, у нас группы были организованы, на военных автомобилях вывезли этих людей. Это что, порядок? Наглецы страшные. Все, как в 2010 году было. Управление идет из-за рубежа. И сейчас из Лондона. Вот они там сидят и, конечно, за это получают большие деньги и управляют этими. Кукловодят.

