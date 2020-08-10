3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Александр Лукашенко рассказал о сорванных планах штурма Дворца Независимости
Президент: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
"
Поэтому то, о чем я говорил, все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверит. Нам сейчас пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал, Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Надо утихомириться, успокоиться, а родителям, в третий раз говорю, посмотреть, где их чада, чтобы не было потом больно, чтобы мы не ахали и не охали. Ранено где-то около 25 ребят из ОМОНа, есть переломы рук, переломы ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили, чего теперь рыдать и плакать".
Президент: Страну разорвать мы не позволим
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
“Ответ будет адекватным: страну разорвать мы не позволим. А то, что там творилось этими группами, группировками, вы видели. Сначала стояли в очереди, демонстрировали великие очереди. Думали, что закроем участки в 20 часов, и они обжалуют итоги выборов, что они пришли, а им не дали проголосовать. Я попросил, чтобы все мобилизовались и Центризбирком продлил голосование. В 20 часов 20 минут очереди нет. Ни одного человека практически, только один участок из 33 в Минске остался, где после 20 еще 30 минут голосовали. Это о чем говорит? Что специально пришли люди, которые не имеют отношения к этому участку и блокировали фактически работу этого участка.
Самое странное, что меня вчера насторожило c вечера, мы получили оперативную информацию от так называемого объединенного штаба. Кто-то же додумался их всех вместе собрать в одно здание и журналистов оппозиционных - всего где-то 55 человек. И из них есть еще где-то человек, который с головой дружит, позвонил нам и попросил государство взять под охрану этот офис, испугались.
Нужна была сакральная жертва. Окружили этот офис, кто знает, кто его окружил. И нам пришлось 120 человек выделить, чтобы контролировать ситуацию вокруг этого офиса. Не дай бог бы отвернули голову одной из них или кому-то, мы бы отмывались годами. Поэтому мы вынуждены были взять их под охрану.
Они это не ценят. Скоро оценят. Мы разберемся с каждым, кто сегодня провоцирует и толкает этих пацанят на беспорядки. Разберемся с каждым. Я думаю, что и у них мозги повернутся в нужном направлении, поймут, что они просто жгут под своими ногами землю. Допустить этого мы не можем"
.
Президент: Властям пришлось эвакуировать членов избирательных комиссий с 33 участков
Некоторые детали прошедшей ночи стали известны и из разговора Президента с теми, кто сопровождал его в поездке. Александр Лукашенко рассказал о сорванных планах штурма Дворца Независимости и об эвакуации членов комиссий на некоторых избирательных участках.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
"C 33 участков в Минске нам пришлось эвакуировать членов избирательных комиссий. Они просто заблокировали участки и начали давить на людей. Я отдал распоряжение, чтобы военные и служба безопасности Президента, у нас группы были организованы, на военных автомобилях вывезли этих людей. Это что, порядок? Наглецы страшные. Все, как в 2010 году было. Управление идет из-за рубежа. И сейчас из Лондона. Вот они там сидят и, конечно, за это получают большие деньги и управляют этими. Кукловодят.
Если в двухстах метрах от Дворца Независимости собирают толпу и по телефону мы слышим: "Нам надо тысяч сто, чтобы идти на штурм Дворца Независимости", какая реакция будет правоохранительных органов? Это хорошо, что омоновцы их удержали. Ты представляешь, если бы они дошли до Дворца Независимости, там уже другой расклад, там уже служба безопасности работает, антитеррор, и это мало бы не показалось. Поэтому надо сказать спасибо этим ребятам, омоновцам, они их уберегли от критического шага. Поэтому ситуация была не катастрофической, но весьма опасной для людей, которых они толкнули на улицы".
Президент
Все
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов