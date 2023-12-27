Александр Лукашенко рассказал поучительную историю с саммита в Санкт-Петербурге

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Новогоднего бала для молодежи во Дворце Независимости рассказал поучительную историю с саммита в Санкт-Петербурге, пишет БЕЛТА.

"До нового года осталось время, все подводят итоги, стараются, если где-то что-то не доработали, доработать, подтянуться. Хочу рассказать вам одну очень поучительную историю, как я сегодня понял", - начал Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что на днях принимал участие в саммитах ЕАЭС иСНГв Санкт-Петербурге. "Едем мы по Питеру после совещания, которое в эти декабрьские дни обычно проводят главы государств постсоветского пространства. И Касым Жомарт-Токаев, умный, талантливый человек, смотрит по сторонам (Питер - красавец, конечно) и задумчиво Путину говорит: "Слушайте, как будто никуда не уезжали". Я говорю: "Ты что имеешь в виду?" - "Год пролетел, а мы как будто и не уезжали с прошлого года из Питера. Так быстро идет время". Просто мгновение - и год пролетел", - заметил Президент.

В новогодние дни все люди ждут сюрпризов и подарков, радуются наступающему празднику, добавил Александр Лукашенко. Но есть и печальная нотка, сказал он: "Это вот та предыстория, которую я только что рассказал: каждый год, как бы мы что-то там ни задумывали, ни думали о сюрпризах, мы говорим всегда (кто с печалью, кто с радостью): "Еще один год пролетел".

Для подавляющего большинства участников нынешний бал первый. Но присутствуют на празднике и те, кто уже становился гостем Дворца Независимости в подобный вечер.

Глава государства напомнил, как начиналась история Новогоднего бала для молодежи во Дворце Независимости. Еще в 2017 году австрийская сторона предложила провести здесь Венский бал (они отнесены к памятникам нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и являются неотъемлемой частью мировой культуры).

"Я думаю: а мы что, хуже австрияков? Хорошая, толковая нация, красивая страна, Венская опера… Но у нас лучше. Люди у нас хорошие, талантливые. Я подумал, что идея хорошая - в эти декабрьские вечера приглашать яркую талантливую часть нашего общества. Это, конечно, наши девушки. И мы подтягиваемся к этому времени: и военные, и гражданские - просто мужики-красавцы. И вот сегодня я рад, что тогда принял решение: нет, мы, белорусы, - красивая нация красивой страны, у нас есть красивые девушки (мужики подтянутся - будут тоже красавцами), мы будем проводить свой бал. И будет он называться Новогодний бал", - рассказал Президент.