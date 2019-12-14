Александр Лукашенко: Развитие системы здравоохранения всегда будет на особом контроле

Новый год наверняка принесет хорошие новости для тех, кому в праздники не до отдыха. Тем, кто в ответе за наше здоровье, накануне гарантировали дополнительные меры поддержки. Президент пообщался с будущими врачами, посетив главный медвуз в столице, и заверил: развитие системы здравоохранения всегда будет на особом контроле. В стране оценят труд каждого, кто стоит за успехами белорусской медицины.



Ольга Анищенко о том, что запомнилось. Отсюда начинается дорога в одну из, пожалуй, самых ответственных и благородных профессий. Главный медицинский вуз страны уже воспитал десятки тысяч медиков - тех, кто каждый день приходит на помощь, совершает научные открытия и меняет ход медицинской истории. Но как сохранить и приумножить лучшие традиции белорусской школы? Накануне здесь обсуждали, предлагали и даже спорили. Все вместе. Благо, технологии позволяют онлайн услышать голос регионов. За пять минут до. Мы заглядываем в студенческие аудитории, чтобы спросить о чаяниях тех, кто уже примерил белый халат, но до выпускного еще несколько шагов.







Медиков обеспечат арендным жильем

Получается, почти все, о чем пойдет речь на встрече с Президентом, студенты предугадали. А значит в стране держат руку на пульсе. Ведь если заботы врача понятны с полуслова, долго ждать важных решений не придется. Жилищный вопрос сняли первым, даже не зайдя в аудиторию. Профильный министр, подбивая главную статистику кадрового потенциала страны, скажет: те, кто имеет пусть и арендные метры, не будет метаться в поисках лучшей жизни. Президент заверит: 2-3 года - и жилье перестанет быть головной болью белорусских медиков.





Трудовая миграция не угроза для белорусской медицины

Трудовая миграция - реальность нашего века. Но не угроза для белорусской медицины, уверен Президент. Да, полторы сотни медиков уехали в Европу. Но вовсе не для каждого она станет по-настоящему родной. А дома примут всегда.

Александр Балла вместе с семьей в 2010-м (тогда еще вчерашние студенты) присматривали заграничную клинику. Израильская казалась перспективным местом. Да и как минимум минус языковой барьер. Сегодня доктор вспоминает: и диплом подтвердили, и карьера сложилась успешно. Но за все эти годы привыкнуть к чужим краям и заграничной системе так и не смогли. Там понимаешь, что значит Родина зовет, говорит Александр. А Гродно все-таки родные места, здесь прошло все детство и юность, здесь самые близкие люди, родители. Одним словом, спустя девять лет медики держат путь домой. И, кажется, даже город не узнать. Совсем европейский! Пройдет совсем чуть-чуть, и Александр возглавит одно из отделений областного кардиоцентра.





Задача - повысить зарплаты медиков на 20 % в новом году

Сегодня каждого врача в Беларуси ценят, подчеркивает Президент. За желанием сделать жизнь медиков лучше возможности бюджета. Зарплаты в новом году прибавят 20 %. И это подтвердит министр. А новая система их начисления (она заработает с 1 января) не угрожает медикам потерями доходов.





Студенты спросили Президента о самом главном

Все, что не услышали, но хотели бы знать, студенты, конечно, спросили лично. Страховая медицина? Да, направление верное, но торопиться не стоит. Университетские клиники? Первый опыт в Гродно покажет, каким будет будущее проекта. Как уместить в регионах всех студентов? Построят новые корпуса, были бы желающие сесть за парты. А после студенты скажут: когда внимание так велико, значит, путь они выбрали правильно.

Но не медициной единой. Таланты будущих врачей порой безграничны. Юлия Голубчик, без пяти минут педиатр, на память о встрече вручит Президенту свою картину-пейзаж, где малая родина и такие родные места. Тот редкий случай, когда и будущая профессия, и хобби - все для души. Но первым было рисование, вспоминает Юля. Еще шестилеткой пошла в художественную школу в Быхове. С тех пор с палитрой не расстается. И в медицине непросто, и студенческая загрузка та еще ноша, но если есть желание развиваться во всем, возможности не упустишь.





Здоровье нации - приоритет государства