Александр Лукашенко сегодня посещает Столбцовскую центральную районную больницу

С апреля в больнице организована работа инфекционного госпиталя на 143 койки. В наличии более сотни точек подвода кислорода и 10 аппаратов ИВЛ. Важно, что лечение пациентов с вирусом в районных больницах проводится по таким же стандартам, как и в столице или в областных центрах. Тяжелые при необходимости переводятся в учреждения здравоохранения более высокого уровня. По информации профильного министра, сейчас гораздо больше больных коронавирусом, чем при первой волне. Однако задействованы далеко не все ресурсы, в клинике оказывается плановая помощь. По словам главврача столбцовской больницы, за последние несколько дней заболеваемость коронавирусом снизилась.