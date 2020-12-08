ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Александр Лукашенко сегодня посещает Столбцовскую центральную районную больницу

Глава государства продолжает мониторинг медучреждений. И на примере клиники в Столбцах президент знакомится с лечением больных коронавирусом на районном уровне.

С апреля в больнице организована работа инфекционного госпиталя на 143 койки. В наличии более сотни точек подвода кислорода и 10 аппаратов ИВЛ. Важно, что лечение пациентов с вирусом в районных больницах проводится по таким же стандартам, как и в столице или в областных центрах. Тяжелые при необходимости переводятся в учреждения здравоохранения более высокого уровня. По информации профильного министра, сейчас гораздо больше больных коронавирусом, чем при первой волне. Однако задействованы далеко не все ресурсы, в клинике оказывается плановая помощь. По словам главврача столбцовской больницы, за последние несколько дней заболеваемость коронавирусом снизилась.

А. Лукашенко: Будем надеяться, что вышли на плато

Изображение

В Столбцах глава государства напомнил: особое внимание сейчас будет уделяться развитию именно межрайонных больниц. Таких в Минской области четыре: в Борисове, Молодечно, Солигорске и Слуцке. Их нужно подтягивать. Отдельно шла речь и о подготовке медицинских кадров. Акцент на целевой подготовке. Президент позитивно оценил работу местных врачей, которые несмотря на попытки некоторых журналистов весной раскачать ситуацию в Столбцах на почве коронавируса, продолжали спокойно работать. И тогда, и сейчас пациентам оказывают всю необходимую помощь.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все