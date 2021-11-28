Александр Лукашенко ситуацию с беженцами на границе держит на контроле

Третью неделю беженцы остаются в неведении - когда они смогут попасть на территорию Евросоюза? И увидят ли они вообще своих родственников в Германии? Западные же чиновники лишь отмалчиваются, в то время как Беларусь всячески пытается помочь.

В пятницу с бытовыми условиями беженцев ознакомился и лично глава государства. Александр Лукашенко сам держит ситуацию на контроле, благодаря чему у людей есть крыша над головой, еда и теплая одежда. На границе дежурят и наши съемочные группы.



С нами на связи Александр Камович (прямое включение).

