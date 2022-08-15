Александр Лукашенко собрал совещание о решении проблемы долгостроев в Минске

Александр Лукашенко во время пребывания на площадке комплексной реконструкции застройки ООО "Минский городской технопарк" собрал совещание о завершении строительства проблемных объектов в Минске, сообщает БелТА.

Глава государства сходу обозначил главный вопрос - развитие городской инфраструктуры в столице и строительство новых объектов, причем с соблюдением всех стандартов и обязательств. "Не надо вам напоминать, что Минск является визитной карточкой, для этого много делается, и благоустройство, и для комфорта людей. Это видят и гости столицы, и белорусы. Но как в такую концепцию красивого и уютного города могут вписываться долгострои? Вот основной вопрос, который мы должны сегодня рассмотреть", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, строительные проекты порой не реализуются годами. В качестве одного из примеров глава государства привел бывшие объекты Минского производственного объединения вычислительной техники (МПОВТ). "Только после вмешательства Президента довели до ума объект на выезде из города по проспекту Победителей, - сказал белорусский лидер. - И такой он не один. Возьмите газпромовский долгострой. Длительное время не могут ввести в эксплуатацию гостиницу напротив "Минск-Арены". Не завершено строительство паркинга и встроенных помещений в жилом доме на Неманской, 80. На Кальварийской торговый центр "Гулливер" - немой укор нашей бесхозяйственности". Аналогичная ситуация, по словам Президента, со строением возле цирка в самом знаковом месте Минска.

"О чем говорят эти примеры? О том, что в столице бардака больше, чем где-либо, Наталья Ивановна (Кочанова. - Прим. БелТА), - считает глава государства. - Жуликов здесь хватает, но и нерасторопность городских чиновников тоже имеет место. И вы как никто должны понимать, что это не только памятники бесхозяйственности. Прежде всего это несозданные рабочие места, недополученные налоги в бюджет, замороженная экономическая активность. Такое положение дел никуда не годится".

"Есть председатель горисполкома, уполномоченные по городу и аж целый помощник, - сказал белорусский лидер. - Пора принимать кардинальные меры, начиная с газпромовских проектов и заканчивая строительством жилья".