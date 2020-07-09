Александр Лукашенко: Свобода слова в любом государстве ограничена законом

Обязательна альтернатива, обязательна конкуренция, столкновение мнений, мозговая атака...

Когда-то я говорил, что когда готовят совещание у Президента по тому или иному вопросу, первый вопрос, который я задаю тем, кто готовил, в основном через администрацию проходят все эти предложения, альтернативные мнения есть по этому вопросу? Нет? Тогда совещание отменяется, проводить его нет никакого смысла. Поэтому уже выработана позиция на уровне Президента - обязательна альтернатива, обязательна конкуренция, столкновение мнений, мозговая атака или мозговой штурм - все это правильно".

И эти разные точки зрения важно правильно подать аудитории. Опираясь на факты, а не домыслы. Основываясь на достоверной информации, а не далеких от сути интерпретациях.

Дмитрий Жук, главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня":

"Настоящий журналист работает в интересах своего зрителя и своего читателя. Псевдожурналист работает в интересах своего заказчика".

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

"Мы можем спорить по отдельным взглядам, мы можем спорить по отдельным принципам, но мы всегда должны не забывать, что журналист - это гражданин своей страны. И мы должны стремиться порождать не гражданские конфликты, а гражданское согласие в нашей стране. И, как мне кажется, это самая главная миссия журналистского сообщества".

Увы, пока работать на общий результат готовы не многие. Даже больше…

Когда нет, не высказывают свою, иную позицию, а переходят на личности, прямым текстом оскорбляют своих коллег по цеху, с чьей позицией не согласны. Получается, на информационном поле все средства хороши?

Цифровая трансформация медиа - мировой тренд

Цифровая трансформация медиа - это не только про Беларусь. Это мировой тренд. Время волей-неволей активнее работать в интернете. Плюс новые медиа - соцсети и телеграм-каналы. Когда лайки и репосты определяют значимость сообщения. С одной стороны - вот он, индикатор народной любви: что волнует общество. С другой же - идеальная среда для информационных микробов. Тиражируют исключительно то, что дает больше посещений. ГосСМИ порой в этой гонке проигрывают. В круговороте постов и автора из виду упустить несложно. В погоне за breaking news (или сенсацией) теряем в итоге информационную бдительность. Но ведь репутация журналиста дороже, не так ли?









Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:

"Особых проблем у нас нет. Я уже говорил как-то: нам нужно корректировать свои движения в части работы в Сети интернет. Но это не говорит о том, что мы должны что-то запрещать или как-то ограничивать. Я всегда за то, чтобы разные точки зрения были представлены, и за то, чтобы то, что делается в телевизионном эфире, отражалось наилучшим образом в Сети интернет. Для этого нужны специально подготовленные люди, нужны специальные технологии, их нужно просто использовать для того, чтобы достичь нужного результата".



Коронавирусная геополитика

Сегодня в СМИ много разговоров вокруг пандемии. Испытание COVID проходят многие страны - тут Беларусь справляется своими силами. Боремся за каждого, не допустили перегрузки системы здравоохранения. Но ажиотаж и паника вокруг этой темы заставляют задуматься: чего там больше - медицины, экономики или все-таки политики?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Уже пошла борьба политическая, она всегда была и экономическая. Политическая в том плане... Я вот недавно Макрона покритиковал. Там французы организовали какую-то забастовку, демонстрацию против Беларуси. Озаботились, что мы что-то не так делаем. А ведь Макрон ввел карантин не потому, что у них ситуация была тяжелая, хотя она была нелегкая, а для того, чтобы "желтые жилеты" согнать с улиц "куда надо". То есть это уже была политика. И каждое государство принимало решение в соответствии с тем, что происходит".

Президент немало говорил о геополитике. Обстановка вокруг расслабиться не позволяет. Противостояние мировых игроков, углеводородные пертурбации, борьба за рынки - все это влияет и на Беларусь, которая не только в центре транспортных потоков, но и медийных.

Юрий Прокопов, замдиректора Белорусского института стратегических исследований:

- Вы сегодня рассказывали о ситуации в мире. А правда, кто у нас сегодня "наши", вот для нас, для белорусов, в мире "наши" есть?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

- Нету. Если интересы в каком-то сегменте, секторе каком-то совпали, это "наши". Вот сейчас мир характерен чем - идет передел мира. Не дележка, а передел мира. И вот в этой ситуации главное - ответить на вопрос, а где наше, вот про будущее, где наше место.



Четверть века Беларусь идет своей дорогой. Это был не самый легкий путь, но без серьезных потрясений, что особенно ценно в наше неспокойное время. Сделано немало, с этой базы можно и нужно развиваться дальше.

Честно говоря - и об этом скажет Президент - такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время своего независимого развития. Уровень угроз и на медиаполе будет только расти. 2020 - год большой политической кампании. Инфоатаки, с которыми мы регулярно сталкиваемся, - способ лоббировать далеко не собственные интересы, а навязанные нам извне.

Проводить свою информационную политику, формировать свою национальную информационную инфраструктуру, обеспечивать свою инфобезопасность - глобальные задачи журналиста любого государства. Это своего рода и есть работа на тот самый информационный суверенитет.

Откровенно и про СМИ тоже

Откровенно говоря, для нас, журналистов, подобные встречи определяют формат и направления работы - своего рода информационная повестка или даже стратегия. Речь, конечно, шла не только о пандемии и большой политике. Информационные войны, борьба за зрителя и читателя, порядок на рекламном рынке - все это обсуждали. Учитывая, что в зале было много телевизионщиков, не могли не спросить о своем.

Качественная аналитика, свой контент, работа на интернет-площадках - все это важно для того, чтобы оперативно, а главное объективно рассказывать своей аудитории, что происходит в стране и мире. Информационный поток сегодня такой мощный, что легко потеряться.

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:

- Скажите, есть ли разница в том, как Вам нравится - не нравится Белорусское телевидение как Президенту и просто как зрителю. Есть ли различия в оценке?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

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Скорее всего я различия никакого не делаю при этом, но претензий очень много, если искренне. Я скажу вам, что нам надо готовить операторов. Даже не готовить, некоторые же вещи они так снимают, что любо-дорого посмотреть, а некоторые - спустя рукава. А если нет картинки, что хочешь говори... Я готов пойти на многое, чтобы поддержать СМИ. Но не просто, опять же, взяли и дали деньги. Что-то вот дали понемногу, и вроде хорошо. Нет, нам действительно надо финансировать хорошие проекты.

Игорь Луцкий, Министр информации Беларуси:

"С точки зрения влияния на инфопроцессы - задача перед министерством такая- нельзя, чтобы недостоверная инфа управляла мировоззрением людей. Сегодня легко выбросить фейк и через 5 мин сказать: "Ой, ошиблись!"Таким технологиям будем ставить заслон!"

Андрей Кривошеев, политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании:

"Рецепт информационной гигиены - дважды обманул, больше не возвращаюсь".

Оттого важны правила игры. Да, есть закон о СМИ, концепция инфобезопасности. Но малейший инцидент - и ситуация на медийном поле может превратить жизнь в настоящий хаос. Где каждый преследует свои интересы, не думая о ситуации в целом и об оптимальном решении для большинства, для страны.

В этих условиях лишь честность, открытость и объективность перед своей аудиторией - залог успеха. Максимально открыто вел этот диалог с представителями медиасообщества и Президент.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

"Очень важно, что такая встреча состоялась. Я очень рад за своих коллег, которые в отличие от нас так много не работают с Главой государства и не так глубоко посвящены во все дела. Я рад, что Глава государства достаточно откровенно окунул их и посвятил в дела, в которые, может быть, и не принято в других странах посвящать журналистов. Если у кого-то были вопросы, на которые не было ответов, то по итогам этой встречи,я думаю, их не осталось точно".