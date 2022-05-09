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Александр Лукашенко: У Запада не получится нивелировать подвиг поколения победителей
По традиции 9 Мая центром торжеств в Минске стала площадь Победы. Шествие памяти от Октябрьской площади к монументу объединило около 20 тысяч человек. С портретами своих дедов и прадедов, своих героев пришли люди разных возрастов и, что особенно отрадно, очень много совсем юных белорусов.
Быть в этот день рядом, поблагодарить ветеранов за их неимоверный подвиг для нашего Президента и его семьи - святой долг. Это действительно великий праздник. Как справедливо отметил Александр Лукашенко: "Сегодня он с привкусом боли и печали". Рядом с нами в близкой Украине неспокойно. Мы видим, как нарочито разжигается ненависть между нашими народами. Народами, которые мы всегда называли братскими. Мы видим, как из России и Беларуси создают образ агрессора, как пытаются уничтожить экономики и угрожают новыми санкциями.
Но истинные зачинщики конфликта в Украине и настоящие агрессоры хорошо известны. Именно к ним, находящимся в Вашингтоне и Брюсселе, обратился сегодня глава белорусского государства. Какие бы попытки ни предпринимались за океаном и на Западе, ничего не получится. Не получится уничтожить наши государства и нивелировать подвиг поколения победителей.
Беларусь помнит и никогда не позволит не то чтобы забыть, осквернить святую память советских солдат, которые ценой собственной жизни подарили нам эту мирную жизнь и это спокойствие.
Илона Красутскаяо празднике со слезами на глазах.Раннее утро 9 Мая. Место встречи изменить нельзя: Минск, площадь Победы. И главные герои здесь - наши ветераны. Время, конечно, неумолимо. Буквально трудно сдержать слезы от трогательности момента. Какая радость, что сегодня они вместе со всеми встречают 77-ю годовщину Великой Победы.
Александр Иус, полковник в отставке:
Эта дата для нас незабываемая, нам хотелось, чтобы мы такой даты больше не встречали, чтобы на Земле был мир. То, что мы пережили… Нам не хотелось бы повторения.
С каждым годом их все меньше. В Беларуси осталось 2132 ветерана. Более тысячи - непосредственные участники боевых действий. Самым молодым уже далеко за 90. Еще 10 тысяч - это те, кто пострадал от последствий тот страшной войны (в большинстве это узники фашизма).
Тамара Вишнякова, ветеран-блокадник Ленинграда:
Я прожила все 900 дней в блокадном Ленинграде: голод, холод, цинга, дистрофия. В моей семье из жизни ушли 9 человек.
Они несут историю памяти. В личных воспоминаниях детям, внукам, правнукам о том, как приближали победу и верили в мирную историю. Ведь их не готовили в герои. Нашим ветеранам далеко за 90, а с виду так и не скажешь. Наизусть читают стихи, частые гости в школах и вузах. Вот так послушаешь их и понимаешь: с таким боевым настроем нам все по плечу.
Те, кто сегодня не с нами, живы в нашей памяти и воспоминаниях. Фотографии своих героев несут потомки. Глядя на портреты, в их правнуках и праправнуках можно уловить схожие черты.
Масштабное шествие от Октябрьской площади к монументу Победы в Минске
Самое масштабное шествие от Октябрьской площади к монументу Победы в Минске. 20 тысяч человек почтили подвиг героев. В первых рядах учащиеся патриотических классов - поколение наследников Победы с трепетом хранит эту историю.
Нить Победы связала все поколения. И погибших в боях, и живых. Тех, кому посчастливилось поблагодарить своих героев за мирную жизнь, и тех, кто знает о них лишь по рассказам.
Из года в год в этот важный день на площади Победы непременно глава государства вместе с сыновьями. Пожалуй, эта традиция в сердце каждого белоруса - целыми поколениями приходить сюда. Принести цветы, задержаться у монумента, подумать о своем. Охапки цветов и низкий поклон за жизнь и мирное будущее тем, кто не смог вернуться.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Минута молчания в память о погибших на войне белорусах
В абсолютной тишине удары метронома. В память о каждом третьем погибшем. О боли и страхе жителей разрушенных 200 городов и 9 тысяч деревень и сел. За годы ратного подвига, борьбы за жизнь и за страну.
Вклад в Великую Победу внесли разные республики. Избавление от коричневой чумы стоило жизней 30 миллионам человек. Священной эта дата стала для разных стран. Но что происходит сейчас?! Со стороны Запада нам пытаются внушить, особенно молодому поколению, что эта Победа уже в прошлом, она якобы ничего не значит. Сплошные попытки переписать историю, присвоить или нивелировать нашу Победу.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Президент подчеркнул, что каким бы странным это ни казалось, но в победоносном наступлении Красной армии, которое привело к разгрому фашистской Германии, нынешние властители мира тогда увидели угрозу. Поэтому сразу был взят курс на очернение и демонизацию Советского Союза и славянского мира.
"Хотя после победного мая Советский Союз, США и другие победители вместе, единогласно вынесли приговор нацизму в Нюрнберге в ходе трибунала над военными преступниками. И все были уверены, что бесчеловечная идеология расового превосходства раздавлена, что ее черная тень никогда больше не возникнет над нашей планетой. Но что видим сегодня? Средневековая борьба за территории и ресурсы продолжается. Только на смену крестовым походам пришла экспансия зарубежных фондов. Ту же агрессию наблюдаем теперь под лозунгами сохранения прав человека и некоего устойчивого развития стран",
-
подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что на самом деле политики Запада не хотят признавать то, что миллиарды людей на Земле веками живут по своим законам. И чтобы создать мир по своему образу и подобию, они пытаются ослабить тех, кто живет и думает иначе.
Огромная трагедия той войны научила. Но для кого-то уроки не пройдены. То, что происходит совсем рядом, в Украине. Процветает нацизм, страну буквально накачивают оружием. Страшно подумать, не то что увидеть своими глазами, как ведут войну с мемориалами, ветеранами, узниками концлагерей и их семьями.
Александр Лукашенко обратился к народам стран Запада
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
"Я хочу, чтобы вы, народы Запада, простые люди в Париже и Берлине, Варшаве и Нью-Йорке, Брюсселе и Амстердаме, живущие мечтами о зеленеющей Сахаре, планами спасения лесов Амазонии и накормленных детях Африки, знали, что ваши деньги, очень много ваших денег тратится на самый обычный геноцид. Никакую Сахару вы не спасаете, никакие леса вы не спасаете и детей вы не накормили. Вас использовали втемную - в Югославии, Ливии, Ираке, Афганистане, а теперь нашей Украине. Последователи нацистов одержимы идеей реванша",
-
подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что в самом страшном сне невозможно было представить, что там, в этой братской нам стране, чудом выжившей под сапогом фашистских оккупантов, нацизм снова поднимет голову.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
"Я думаю, Западу надо над этим тезисом подумать, а Украине надо подумать над тем, чтобы не пришлось обращаться к нам, чтобы спасти целостность и единство украинского государства. Там уже поделили Украину на части. Там уже думают, какой кусок оторвать себе. И вы их знаете", - подытожил Президент.
В Украине гремят взрывы и гибнут люди. Нет никакого Дня Победы. Так называемые нацбаты ведут войну по этническому признаку. А коллективный Запад делает врагами русских и белорусов. Помимо санкционного прессинга, бан на нашу культуру, язык, традиции.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Президент подчеркнул, что Беларусь по-прежнему стоит как несокрушимая Брестская крепость на пути любого врага. Все попытки задушить делают нас только сильнее и воодушевляют других. Потому что на белорусов, россиян, которые снова ведут борьбу с этим злом мировым, смотрят миллиарды людей. Китай, Индия, страны Латинской Америки, Африки, арабские государства. От американской удавки устали все.
"Уверен, что и вы, простые граждане, как и большинство населения планеты выступаете за новый, справедливый мир без дискриминации и санкций, в котором все народы свободны и равноправны, а вопросы и проблемы решаются путем диалога. Но ваши власти никогда не скажут вам настоящую правду. Британские, французские, американские средства массовой информации продолжают натравливать свою аудиторию на Россию и Беларусь. Формируют в сознании ложный образ агрессора. Им надо наконец-то разобраться с нашим единством, последним оплотом нашей цивилизации",
-
подчеркнул Президент.
Даже в самые сложные времена (кровопролитные годы Великой Отечественной) белорусы и русские, оба народа были едины, сражались плечом к плечу. Точно так же и спустя 77 лет. Вместе и сейчас, когда оружие против нас уже другого характера.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
"Я что-то не вижу всех западных послов здесь, которые приходили в Хатынь, Тростенец, меня просили, чтобы я их там встретил, которые были на этой площади. Где вы? Почему не пришли помолиться и покаяться? Вот ваше лицо, вот ваше нутро. Я в Хатыни об этом говорил, я знал, что так будет. Вы тогда игрались с нами, доигрались до того, что довели до фашизма, сейчас продолжаете свою безмозглую, глупую политику. Остановитесь и откажитесь от нее пока не поздно. Признайте уже, наконец, право нам самим определять, как дружить с нашей Россией, с нашей Украиной. Дружить не против вас. От такой дружбы не будет беды ни Польше, ни Литве, ни Латвии, ни Германии с Францией. Всем будет только благо от этой дружбы",
-
отметил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
"Задумайтесь и еще раз подумайте: Беларусь предлагает вам создать такой мир вместе, по-соседски, но для этого вы должны перестать как минимум учить нас жизни. Крепко поразмышляйте об этом. Подумайте о том, как обратить внимание своих руководителей на действительно важные для будущего планеты вопросы. Очень хотел бы, чтобы мои мысли были услышаны далеко за пределами Беларуси, там, прежде всего на Западе", - заявил Президент.
Память о войне будет жить, пока еще живы те, кто на себе ощутил ее разрушительные последствия. К сожалению, свидетелей тех страшных событий с каждым годом становится все меньше. И наш долг перед поколением победителей - не утратить память.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Разные города. Разные судьбы. Война так или иначе затронула каждую белорусскую семью. У спикера Совета Республики Натальи Кочановой мать ребенком провела войну здесь в оккупации. Воевали все родственники. А у министра здравоохранения погиб дедушка.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
В этот святой день как никогда ощущается единство наций и поколений. Люди такие искренние, жизнерадостные и доброжелательные. Настоящий монолит нации.
Размик Хумарян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси:
Беларусь помнит и будет помнить всегда
У каждого монумента, памятника или мемориала река живых цветов в память о тех, кого нет рядом. И какое счастье, что мы еще можем подарить лично в руки нашим героям - живым свидетелям тех событий. Событий, которые навсегда оставили шрам в истории нашего народа. Беларусь помнит. И будет помнить всегда.
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