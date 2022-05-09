Беларусь помнит и никогда не позволит не то чтобы забыть, осквернить святую память советских солдат, которые ценой собственной жизни подарили нам эту мирную жизнь и это спокойствие.

Эта дата для нас незабываемая, нам хотелось, чтобы мы такой даты больше не встречали, чтобы на Земле был мир. То, что мы пережили… Нам не хотелось бы повторения.

Я прожила все 900 дней в блокадном Ленинграде: голод, холод, цинга, дистрофия. В моей семье из жизни ушли 9 человек.

По традиции 9 Мая центром торжеств в Минске стала площадь Победы. Шествие памяти от Октябрьской площади к монументу объединило около 20 тысяч человек. С портретами своих дедов и прадедов, своих героев пришли люди разных возрастов и, что особенно отрадно, очень много совсем юных белорусов.Быть в этот день рядом, поблагодарить ветеранов за их неимоверный подвиг для нашего Президента и его семьи - святой долг. Это действительно великий праздник. Как справедливо отметил Александр Лукашенко: "Сегодня он с привкусом боли и печали". Рядом с нами в близкой Украине неспокойно. Мы видим, как нарочито разжигается ненависть между нашими народами. Народами, которые мы всегда называли братскими. Мы видим, как из России и Беларуси создают образ агрессора, как пытаются уничтожить экономики и угрожают новыми санкциями.Но истинные зачинщики конфликта в Украине и настоящие агрессоры хорошо известны. Именно к ним, находящимся в Вашингтоне и Брюсселе, обратился сегодня глава белорусского государства. Какие бы попытки ни предпринимались за океаном и на Западе, ничего не получится. Не получится уничтожить наши государства и нивелировать подвиг поколения победителей.о празднике со слезами на глазах.Раннее утро 9 Мая. Место встречи изменить нельзя: Минск, площадь Победы. И главные герои здесь - наши ветераны. Время, конечно, неумолимо. Буквально трудно сдержать слезы от трогательности момента. Какая радость, что сегодня они вместе со всеми встречают 77-ю годовщину Великой Победы.С каждым годом их все меньше. В Беларуси осталось 2132 ветерана. Более тысячи - непосредственные участники боевых действий. Самым молодым уже далеко за 90. Еще 10 тысяч - это те, кто пострадал от последствий тот страшной войны (в большинстве это узники фашизма).Они несут историю памяти. В личных воспоминаниях детям, внукам, правнукам о том, как приближали победу и верили в мирную историю. Ведь их не готовили в герои. Нашим ветеранам далеко за 90, а с виду так и не скажешь. Наизусть читают стихи, частые гости в школах и вузах. Вот так послушаешь их и понимаешь: с таким боевым настроем нам все по плечу.Те, кто сегодня не с нами, живы в нашей памяти и воспоминаниях. Фотографии своих героев несут потомки. Глядя на портреты, в их правнуках и праправнуках можно уловить схожие черты.