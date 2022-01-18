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Александр Лукашенко утвердил замысел совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России
Президент накануне утвердил замысел совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России. Оно запланировано на февраль и будет проводиться на западных и южных границах нашей страны.
Еще в декабре Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились провести внеплановые совместные мероприятия, чтобы оценить готовность вооруженных сил обеспечить безопасность Союзного государства. Военное присутствие прямо у наших границ нарастает. Его активно демонстрируют Польша, страны Балтии, где, по оценкам, сосредоточены более 30 тысяч военнослужащих. Украина под предлогом борьбы с мигрантами продолжает наращивание сил подразделений нацгвардии из "националистов-радикалов" в непосредственной близости от нашей границы. Все это вынуждает своевременно реагировать и предпринимать усилия для защиты нацбезопасности.
Реакция Беларуси на милитаризацию у границ будет прозрачной
По словам заместителя начальника Генштаба, сегодня мы наблюдаем комплексную милитаризацию на наших западных и южных рубежах. Союзная реакция на такие действия будет адекватной.
В свою очередь начальник Генштаба обратил внимание, что присутствие войск НАТО - один из рисков для военной безопасности Беларуси. По его данным, в рамках операций альянса "Усиленное передовое присутствие" и "Атлантическая решимость" группировка вблизи белорусской границы составляет более 10 тысяч человек и более 300 танков.
Виктор Гулевич, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси:
Совместные учения вооруженных сил Беларуси и России
Комплексная проверка вооруженных сил пройдет в два этапа. Будет произведена перегруппировка на территории Беларуси достаточно большого контингента, с которым будет отрабатываться ряд задач по защите Союзного государства на южном операционном направлении в воздушном пространстве и на суше. Также будут выполнены задачи по борьбе с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями. Запланирована проверка военно-логистической системы по обеспечению перегруппировки на большие расстояния.
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