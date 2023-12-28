Александр Лукашенко: В Беларуси нет чужих детей

В Беларуси нет чужих детей. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил во Дворце Республики, принимая участие в благотворительном празднике в рамках акции "Наши дети", пишет БЕЛТА.

"Я много раз говорил и повторю, что в Беларуси нет чужих детей. Они все наши, они родные. Беларусь была и будет открыта для всех, кто потерял дом и мир в своих странах, - заверил белорусский лидер. - Мы оказывали и будем оказывать таким детям помощь. Детям, у которых война пытается украсть это детство".

Александр Лукашенко поблагодарил педагогов, воспитателей, учителей, родителей. "Особенно учителям и воспитателям. Огромное вам спасибо за наших белорусских детей. Вы действительно обладаете даром. Мне кажется, нет такого дара у других людей других континентов, стран, как у белорусской женщины, наших настоящих мужчин, которые с утра до вечера думают о наших детях, воспитывают их, обучают", - сказал глава государства.



Президент также особо поблагодарил тех, кто организует мероприятия благотворительной акции "Наши дети". "Она зародилась давно. Это великий праздник. Праздник прежде всего для наших детей. Всем вам спасибо, кто поддерживает эту традицию, окружая вниманием и заботой детей Беларуси. Более того, мы делаем все, чтобы дети, которые бегут от войны, здесь чувствовали себя как дома. А таких немало, - сказал глава государства. - Мы видим, что творится в разных уголках нашей планеты. И мы делаем все для того, чтобы те детишки, которые сегодня не имеют такой возможности собраться в красивом зале и поговорить со своим президентом, приезжали к нам и чувствовали себя как дома. Не должно быть детей, бегущих от войны. Мы должны подхватить этих детишек вовремя, привезти к себе домой, обогреть и сделать их детство более счастливым".



"Во Дворце Республики собрались наши дети - белорусские, российские, украинские, палестинские, латвийские и многие другие. Всех вас от имени нас, взрослых, и от имени всех детей нашей страны я хочу приветствовать в этом зале, поздравить с наступающим Новым годом, поздравить вас с этим большим новогодним праздником. Будьте всегда здоровы и счастливы, больше улыбайтесь, верьте в силу добра. А мы будем рядом с вами", - сказал Александр Лукашенко.