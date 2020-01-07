Александр Лукашенко в храме Свято-Елисаветинской обители в Минске по традиции зажег рождественскую свечу

Православные верующие Беларуси сегодня отмечают Рождество Христово. Это, пожалуй, один из главных праздников - с глубоким духовным смыслом. Торжественные литургии проходят во всех храмах страны. По доброй традиции этот светлый праздник с верующими разделил и наш Президент. Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу в столичном храме иконы Божией Матери - это один из приходов женского православного Свято-Елисаветинского монастыря. Это место - символ веры, любви и поддержки уже много лет. Говорили сегодня не только о светлом и духовном. Президент затронул и мирские проблемы. Глава государства в своей речи обратился не только к пришедшим в храм, а ко всем белорусам. По сути, это продолжение новогодней речи, только еще более детальное. В эти первые дни 2020-го так важно понимать, как будет жить страна дальше. Да, год ожидается не самым простым - напомнил Президент, но вместе мы сможем прожить его достойно, сохранив свою страну, свою независимость. Ведь залог наших успехов - в единстве. И во многом это единство сохраняем благодаря церкви.



Вероника Бута продолжит.





Еще 20 лет назад на месте монастыря не было ничего. Только пустырь

Ни богатых спонсоров, ни больших капиталовложений. Но были люди, готовые помогать. Люди с большим чистым сердцем и искренней верой в то, что делают. И все, что здесь есть сейчас, а это настоящий православный ансамбль из 8 храмов, с помощью Божией построено своими руками. Этими же руками построено и главное - надежда и вера.

Рождество, пожалуй, один из главных праздников в христианском календаре. А

еще более знаково и символично. Монастырь долгие годы - место утешения детей-сирот, людей с ограниченными возможностями, пациентов психоневрологических интернатов. Все, кто особо нуждается в поддержке, взаимопонимании и небезразличии, находят эту заботу здесь. Это уж точно, переоценить то, что делают в этих храмах, невозможно. Здесь зарождают веру. Здесь возвращают к жизни духовной.

Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу

О высоком предназначении человека напоминает нам праздник Рождества. В этом году светлый день с верующими

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Чуть позже Александр Лукашенко не без доли самокритики скажет: до сегодняшнего дня он не бывал в этом святом месте. Конечно, перед тем как приехать, Президент детально изучал всю информацию о комплексе, но увиденное не сравнится с сухими буквами на бумаге. Впрочем, как все то, что делают служители. И зажечь именно здесь рождественскую свечу особо приятно.

Место духовного единения сегодня еще стало и местом разговора по душам

Без заготовленной речи, без дежурных фраз Александр Лукашенко откровенно общается с прихожанами. Несмотря на высокую духовную ноту праздника, не обошли стороной и мирские проблемы. В эти первые дни 2020-го важно понимать, как дальше будет жить страна. Президент расставляет акценты по темам, которые звучали в его новогоднем обращении. Сельское хозяйство: сложности преодолели, резервы восстановили - с продуктами белорусы будут. А вот промышленность могла бы сработать и получше. А в мировой экономике и вовсе предрекают рецессию. Просто не будет. И сейчас важно быть вместе.

В этот день, конечно, хочется говорить только о добром и светлом. Но наша жизнь полна испытаний, и без их преодоления это доброе и светлое, увы, часто обесценивается и воспринимается как должное. А потому сегодня еще раз напомнили о том, как важно защищать добро и справедливость в нынешнем хрупком мире, что желание любить и прощать, жить в согласии, куда важнее амбиций и тщеславия.

Настоятель и прихожане позже поделятся: это Рождество в храме особенное

протоиерей Андрей Лемешонок, настоятель храма в честь Иконы Божией Матери "Державная":

"Мы понимаем, насколько трудно Вам сегодня вести нас вперед, давать нам надежду на светлое будущее. Оно у нас есть и будет. Поэтому, конечно, хотелось бы пожелать Вам много сил, здоровья. Потому что, как вы сказали, нельзя ждать, что все будет принесено на тарелочке с голубой каемочкой. Все нужно зарабатывать, трудиться. И все это переживание в Вашем сердце за весь народ. Мы действительно молимся за вас и искренне хотим, чтобы у нас был мир. Это самое главное - чтобы было мирное небо. Чтобы на нашей земле люди чувствовали себя свободно, чтобы им было хорошо, чтобы были большие семьи, много детей, и в этих семьях была любовь".

Действительно, Рождество - один из самых глубоких праздников. Приход на землю Сына Божиего - время великого обновления мира и всеобщей радости.

В дар церкви от Президента - икона, которая отображает это величайшее событие

И, конечно, праздничная литургия не обходится без букета белых роз от Главы государства - это уже традиция.Александр Лукашенко заверил: государство готово поддержать работу, которую здесь проводят. Сейчас монастырь строит духовно-просветительский центр, воскресную школу, жилой корпус для паломников. Все своими силами. И, конечно, помощь, которую предложил Президент, лишней не будет. А сегодня Глава государства поручил привезти всем сестрам и братьям прихода подарки, подаренные ему и его семье в канун Нового года. Здесь они нужнее.

А эта икона святой преподобной Евфросинии, выполненная здешними мастерами, займет свое достойное место в музее Дворца Независимости.

В стенах храма, да и на территории комплекса, разделить этот праздник собрались сотни человек. Глава государства пожелал всем здоровья и попросил людей беречь себя и своих детей.