Александр Лукашенко в Минске возложил венок к монументу Победы в рамках патриотической акции "Беларусь помнит!"

По традиции в святой праздник9 Мая центром притяжения гостейбелорусской столицы стала площадь Победы.

Церемония возложения цветов и венков в рамках патриотической акции "Беларусь помнит!" объединила тысячи человек. Нить Победы связала все поколения. Принести цветы, задержаться у монумента, поблагодарить за жизнь и мирное будущее - наш святой долг. Рядом с белорусами в этот день непременно Президент. Для Александра Лукашенко это ежегодная традиция - лично принимать участие в церемонии возложения.

К памятнику также легли венки и цветы от руководителей органов госуправления, Национального собрания, судебного корпуса, силовых структур, общественных объединений, дипломатического корпуса, ветеранов и духовенства. Советский Союз спас человечество от порабощения, а отдельные народы - от полного истребления. Цена нашей свободы - миллионы оборванных жизней. И сегодня, стоя у Вечного огня, белорусы дают клятву сделать все, чтобы память о ветеранах-победителях сохранилась в веках. Правда о той войне, по словам Президента, - это символ неразрывной связи поколений, одна из основ духовного единства и сплоченности народа.





"Мы приходим сюда, чтобы не повторилось страшное прошлое. Забудем это прошлое, перестанем приходить к памятникам - оно придет к нам. И помните человечеством сделанный вывод: как ты относишься к памяти своих предков, особенно тех, кто подарил тебе жизнь и свободу, так и к тебе будущие поколения будут относиться. Мы не вечны, мы смертны. Запомните, пожалуйста: приходите к памятникам, к Вечному огню, тихо и спокойно, без всякой организованности, можно без цветов. Помните и кланяйтесь тем, кто подарил нам свободу, если мы не хотим воевать.

Мы даем наказ детям и внукам свято беречь правду о той войне как наивысшую ценность. Для нас она символ неразрывной связи поколений, одна из основ духовного единства и сплоченности народа.



Великая Победа - главный и ключевой момент в истории возрождения и становления белорусской нации. Ее уроки позволяют сегодня, помня и зная прошлое, заглянуть в будущее. А жизнелюбие и творческая энергия поколения победителей, восстановившего страну из руин, являются примером того, как мы должны жить и работать.

Беларуси нужен мир. Завтра, через год, всегда. Нам важно выстоять и не дать себя втянуть в конфликты. Время выбрало нас. Выбрало, чтобы мы сберегли независимость нашей земли и все созданное многими поколениями до нас. Все, чем мы вместе гордимся и чем восхищаемся.



Для этого развиваем экономику, укрепляем оборону и воспитываем молодежь патриотами. Храним мир и благополучие на родной земле так, как завещали нам предки.



Великая Победа, которую они завоевали, вселяет в нас веру, что белорусы в силах все преодолеть и выстоять.



Честь и слава воинам-победителям! Честь и слава нашим дорогим ветеранам! Вечная память павшим на поле брани, замученным в фашистских застенках и концлагерях".



В абсолютной тишине прозвучали удары метронома. В память о каждом третьем погибшем. Боль потерь не утихает и спустя 79 лет.

Май победного 1945-го принес человечеству бесценный мир. Однако его ценность не всем пришлась по душе - сплошные попытки переписать историю, присвоить или нивелировать нашу Победу. И, увы, никакой работы над ошибками - в мире снова реанимируют идеи и методы нацистов. Без всякого стеснения в Европе славят и приветствуют эсэсовцев и националистов. Им аплодируют стоя главы государств, позабыты итоги Нюрнбергского процесса. Во главе всего исключительно материальная выгода. Каждый день по всему миру гибнут тысячи людей, еще больше остаются без крыши над головой, страдают от голода и жажды. Украина, Сирия, сектор Газа - сегодня это не единственные горячие точки на планете.

"Мы должны сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Иначе ядерный апокалипсис неминуем. Для этого нам всем нужно сплотиться.

Человечество в своей истории однажды уже сумело объединиться против всеобщего зла. Это привело к Победе. Тогда мы сокрушили фашизм, потому что были вместе: русские и белорусы, украинцы и казахи, литовцы и узбеки, молдаване и таджики. Все народы большой Советской страны. Против гитлеровской орды с нами воевали десятки других народов мира. В том числе Европы и Соединенных Штатов. И мы это не забыли. У нас хорошая память в отличие от них.



Наши память и правда надежным щитом стоят на пути воцарения в мире хаоса и идей превосходства. Дают иммунитет против лживых идей и скрытых манипуляций, становятся маяком в море вызовов и угроз нового времени.



Мы не стали на колени перед врагами тогда и не намерены склонять голову перед ними сегодня.



Война научила белорусов свято беречь родную землю, защищать ее ценой собственной жизни и хранить память о подвиге предков. Мы не допустим повторения того, что видели и пережили они.



На примере героев войны мы сегодня воспитываем нашу молодежь. Более того, именно ей отводится главная роль в сохранении памяти о подвиге наших отцов, дедов и прадедов. Сберечь которую мы должны прежде всего в семьях. И тогда никакая политическая конъюнктура не перечеркнет и не ослабит духовное единство поколений.

Иначе разговоры о дружбе и мире, о том, что мы за все хорошее, но против всего плохого, сделают их, а значит, и наше будущее беззащитными перед лицом угроз нового времени.



Манипуляции бесполезны, если люди живут своим умом. Внешние вызовы и попытки давления на нашу страну привели только к одному - Беларусь стала сильнее. Мы сделаем все, чтобы ни у кого даже мысли не возникло проверить это на деле.



Уважаемые друзья!



Мы с глубочайшей признательностью склоняем голову перед мужеством и стойкостью всех тех, кто отдал жизнь за свободу будущих поколений, за нашу с вами свободу. И одновременно с этим говорим решительное "нет" тем, кто пытается перечеркнуть написанные кровью страницы истории.

Дорогие ветераны!



Вы дали незабываемый урок всем последующим поколениям. Урок мужества, патриотизма, свободолюбия и силы духа. Низкий поклон вам, живущим и тем, кто ушел от нас, за беспримерный подвиг, доблесть, отвагу и верное служение Отечеству".

Наш долг перед поколением Победителей не утратить память.Беларусь помнит!И будет помнить всегда. Президент пожелал ветеранам крепкого здоровья, долголетия и благополучия, а каждой белорусской семье счастья, мира и добра.