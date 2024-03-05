Александр Лукашенко в преддверии 8 Марта вручил госнаграды 15 женщинам из различных регионов страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии 8 Марта традиционно вручил государственные награды 15 женщинам из различных регионов и ведомств страны, пишет БЕЛТА.



Церемония награждения состояласьво время встречиглавы государства с активом ОО "БСЖ". Как отметил Александр Лукашенко, во все времена материнская ласка и женская любовь хранили Беларусь, оберегали от ненастья, лечили израненные сердца, придавали смысл жизни и силы в борьбе во имя Отечества.



"Позвольте поблагодарить вас за вклад в укрепление семьи и семейных ценностей, за ежедневный и ежечасный труд, милосердие и доброту. Пусть каждая из вас, умудренная опытом или только начинающая свой жизненный путь, будет прежде всего счастлива", - отметил Президент.



Ордена Матери вручены домохозяйке Анне Горбаковой, работнику Белоушского детского сада Столинского района Надежде Денищич, музыкальному руководителю детского сада №337 Минска Светлане Зуевой, воспитателю дошкольного образования Запесочской базовой школы Житковичского района Ирине Курбан, медсестре Городской детской инфекционной клинической больницы Дарье Леонович, продавцу ООО "Агрохлебсервис" Дятловского района Марине Титко.



Медали "За трудовые заслуги" удостоены начальник главного статуправления Брестской области Ольга Вилавская, заместитель директора по учебной работе Могилевского государственного индустриального колледжа Наталья Волкова, профессор кафедры экономической теории Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии Лариса Пакуш, заместитель директора - руководитель Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Елена Семашко, заведующая клинико-биохимической лабораторией ГУ "432 ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь" Татьяна Чирикова.



Глава государства также вручил медаль Франциска Скорины директору начальной СШ №7 Бреста Анне Омельянчук, главному балетмейстеру труппы заслуженного коллектива "Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь" Анжеле Андрачик, директору Центра дополнительного образования детей и молодежи "Эврика" Минска Светлане Шмагоревской.



Кроме того, почетное звание заслуженного учителя присвоено учителю русского языка и литературы Сновской средней школы Инне Винник.