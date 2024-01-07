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Александр Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем зажег рождественскую свечу

Сегодня один из тех дней в году, когда мы собираемся в доме с близкими людьми, когда звучат самые теплые и искренние пожелания здоровья, благополучия и мира. С Рождеством Христовым поздравляют друг друга православные христиане!

Радость этого светлого праздника вместе с верующими разделил глава белорусского государства. Это неизменная традиция в графике Президента. Александр Лукашенко посетил новый православный храм под Минском - в небольшом агрогородке Шершуны. Храм открыл свои двери для прихожан чуть более трех лет назад.

День оказался светлым во всех смыслах. Зима, наконец, подарила нам всем солнечную и ясную погоду. Александр Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем зажег рождественскую свечу, произнес напутственные слова - и касались они не только праздника. Важно отметить, что в таких небольших местечках храм становится не просто центром духовности, но и общественной жизни, куда можно прийти за молитвой и помощью.ИлонаКрасутская рассказала, как проходило мероприятие в Шершунах.

Какими бы ни были погодные настроения, людское меняется в лучшую сторону, когда есть дорога к храму. Духовные центры - будь то маленькие часовенки, молитвенные дома или уютные храмы - есть чуть ли не в каждом населенном пункте Беларуси. Церковь Иоанна Предтечи появилась в агрогородке Шершуны три года назад.

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В свое время Президент лично утвердил проект. Хотелось, чтобы храм получился удобным и уютным для тех простых и трудолюбивых людей, которые живут на этой земле. Воплощение мечты местных жителей стало возможнымв том числе благодаря меценатской поддержке. Кстати, православный храм помог построить мусульманин - небезызвестный Михаил Гуцериев. И это символичный момент: в Беларуси каждый человек может найти свою дорогу к храму. В мире и согласии в республике живут представители различных конфессий. И в нашей стране это абсолютная норма, когда Рождество вне зависимости от даты на календаре - это праздник для всех.

Храм Иоанна Предтечи открыл свои двери для прихожан в непростой 2020 год. Сначала пандемия, ее экономические последствия, попытки раскачать страну, потом санкции и международный прессинг. Но Беларусь выстояла. Не без помощи партнеров и главной опоры - своих людей.

Александр Лукашенко констатировал, что прошел очередной год, и все годы нынешней пятилетки, начиная с 2020-го, были непростыми. "Но Господь, наверное, нас хранит и хранил. Нам удалось мирно пройти эти годы. И тогда, когда мы с вами открывали этот храм, вы просили только об одном, как будто предчувствуя, что это будут непростые годы: чтобы на нашей земле был мир. Все остальное мы способны своим умом и руками создать в нашей стране. Так и случилось. Пока. Дай Бог, чтобы и дальше так было, - сказал глава государства. - Мы из Года мира и созидания (без мира не может быть созидания) переходим в Год качества. Нам надо эту мирную, спокойную белорусскую жизнь на этом маленьком островке, где мы сегодня живем, наполнить высоким качеством. Сделать так, чтобы люди были довольны. Просыпаясь утром и укладываясь спать, укладывая своих малышей, чтобы люди были рады, чтобы они гордились своей жизнью".

"Банально скажу, но вы со мной согласитесь: все зависит только от нас. Только от нас! От меня, конечно, но без вас невозможна качественная жизнь. Поэтому к этой мирной, спокойной, созидающей жизни нам надо добавить качество. И все тогда у нас будет хорошо", - уверен Президент.

Одно из первых совещаний в этом году глава государства посвятил качеству. Все-таки одноименный год нас многому обязывает. Определены задачи для разных отраслей и брендов. Самые топовые получат особенную отметку - знак качества, а значит первые места на прилавках и приоритет на экспорт. И, конечно, за этим стоит огромная работа.

Александр Лукашенко отметил, что перед правительством часто ставит лишь одну главную задачу: "Дайте мне экономику, остальное - за мной". Это же касается и развития на региональном уровне.

"Поэтому нам надо приложить максимум усилий, чтобы мы могли не просто произвести товар (а экономика - это произвести и продать), но сделать это качественно. Чтобы наш товар покупался еще лучше, чем сегодня", - резюмировал глава государства.

Президент поблагодарил церковь и священнослужителей за их вклад в общее дело, когда просто проходя мимо, человек можетзайти в храм, помолиться или спросить совета у священнослужителя. Все-таки открытость, добросердечность, милосердие в наше время в дефиците. Особенно когда в шуме мнений звучат другие "проповеди" - больше о практичности и материальном. Не будем слишком праведными: финансовая составляющая немаловажна. И Беларусь за качественный баланс.

Колоссальная внутренняя опора - это про спокойствие на душе. Старшему поколению не нужно объяснять ценность мира. А вот молодое, конечно, не всегда понимает или принимает как данность. Идет смена поколений, и наш долг - донести следующему, каким трудом строили мирную и независимую Беларусь.

"Мы стоим на пороге смены поколений, когда все, что сделано, плохо или хорошо (может быть, не нам судить), нам не сегодня-завтра придется передать подрастающему поколению - нашим с вами детям, - сказал Президент. - Год этот будет очень непростым. На нас будут тренироваться. И нам надо выстоять. Будут тренироваться к будущим президентским выборам. И нам надо обратить особое внимание на молодежь, которая не видела сложных времен и в советский период, и после распада Советского Союза. Они не пережили то, что пережило среднее и старшее поколения. Им надо об этом рассказать, им надо показать, чтобы они ценили то, что нажито нашим трудом".

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"Нам надо сделать все, чтобы мы достойно прожили этот год и, подойдя к главному событию, достойно показали себя. Что мы - хозяева на этой земле, мы, белорусский народ, натерпевшийся и настрадавшийся в своей истории, имеем право жить по собственным законам", - подчеркнул белорусский лидер.

Шершуны всего 40 минутах езды от Минска. Здесь по-настоящему отдыхаешь душой от шумного мегаполиса. Красиво, ухоженно, видно, что у этой земли есть хозяева. И этот тренд - на развитие и поддержку сельских территорий - в стране сохранится.

"Вы видите, что в эти непростые времена мы делаем немало для того, чтобы сохранить деревню", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что у государств, которые разрушили деревню, нет будущего. "Потеряем деревню - потеряем государство. Его просто не будет. Поэтому я вам обещаю, что как человек, выросший в деревне, зная жизнь сельского человека, сложности и трудности, я сделаю все, чтобы сохранить нашу деревню. Чтобы деревня - она сегодня есть кормилица наших людей, фундамент нашего государства, - была сильной, мощной и процветающей", - заверил Александр Лукашенко.

"Это не значит, что мы забудем города - это промышленность. Без нее не может также развиваться та же деревня. Мы будем делать все для того, чтобы развивать нашу экономику. У нас есть для этого все, несмотря на сложные времена", - подчеркнул белорусский лидер.

Кстати, в пандемийное время Александр Лукашко подал идею о том самом "домике в деревне", которую подкрепил практически. Несколько президентских указов позволили людям построить дом в сельской местности, притом по символичной цене. Пустующий, например, можно вовсе приобрести за одну базовую. Сегодня это 40 белорусских рублей. А потом вкладывай, меняй, облагораживай. Словом, сколько средства могут позволить. И люди этот шаг оценили.

Конечно, людям было важно услышать от самого главы государства, что нас ждет дальше, какой у страны курс, приоритеты. В этот особый день больше хочется говорить о благополучии и верить только в лучшее.

Обращаясь к прихожанам и жителям всей Беларуси, глава государства пожелал им прежде всего здоровья, ведь всего остального можно добиться собственным трудом. "Мозгов у нас хватает. Людей также хватает добрых и трудолюбивых. Поэтому я вам желаю здоровья, счастья. И самое главное - радости вам от ваших детей. Пусть они будут всегда здоровы и будут всегда вам в радость. С Рождеством Христовым!" - сказал Президент.

Очень тепло Александр Лукашенко пообщался с местными жителями и прихожанами церкви. Они приехали на утреннее богослужение даже из близлежащих поселков и столицы. И многие слова им запали в душу.

Звучали взаимные пожелания здоровья, долголетия и, конечно, мира и спокойствия на белорусской земле.

Кто-то просто хотел пожать Президенту руку и поблагодарить за самое ценное: что этот светлый день мы можем спокойно встретить в кругу родных и близких под мирным небом Беларуси.

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