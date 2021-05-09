Александр Лукашенко вместе с сыновьями принял участие в праздничной церемонии на площади Победы



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это немыслимо, что в то время, когда мы заботимся о сохранении памяти, последователи оккупантов и их приспешников упрекают нас в милитаризме и прославлении войны. Нас - наследников тех, которые не пришли с войны. Каждый третий. Мы как никто другой хлебнули этого горя и постоянно говорим о том, что война - страшно. Нам не нужна война. Подоплека их очевидна. Мечтая о глобальном господстве, современные неоколониалисты умышленно сеют национальную рознь, плодят кровавые конфликты на планете и вновь пытаются одеть молодежь в коричневую одежду - униформу. Делают все, чтобы мы забыли подвиг наших дедов и страшную правду о войне. Именно поэтому нам навязывают флаги и гимны, опороченные сотрудничеством с гитлеровскими убийцами, вместо символов Великой Победы, мира и созидания. Сегодня мы должны открыто говорить, что белорусы в годы Великой Отечественной войны впервые в своей истории столкнулись с массовым и планомерным истреблением мирного населения. Это на руках фашистов, полицаев и других коллаборантов кровь тысяч и тысяч, миллионов невинных жертв - женщин, стариков и детей. Мир должен знать и помнить о трагедии нашего народа, белорусского народа. И мы будем эту тему поднимать на самый высокий международный уровень, чтобы они помнили и не забывали. И пусть наследники нацистов даже не мечтают, что когда уйдут последние свидетели геноцида белорусского и других народов, с ними уйдет и историческая правда.