Александр Лукашенко: Впереди у нас непростые времена, мы должны сплотиться и идти вперед

Серьезный и принципиальный разговор о развитии могилевского региона. Поводом стало представление нового губернатора Анатолия Исаченко. Рабочая поездка - заодно и повод актуализировать задачи для области. Для этого Президент откровенно и на злобу дня разговаривал с активом Могилевской области - это государственная команда в регионе.



Обстановка в коллективах, экономика, кадры, ситуация с COVID-19, предстоящий референдум. Второстепенного сегодня просто нет! Подробнее - Наталья Бреус.



Президент, как и обещал, приехал лично на представление губернатора. Все ожидали, что это будет классический формат. Леонид Заяц покидает пост главы области - продолжит карьеру в Совете Республики. Новый глава региона Анатолий Исаченко - с этой кандидатурой согласился и Могилевский облсовет - приступает к работе. Президент с порога отметает предполагаемые сценарии. Сразу к сути - чем живет и дышит Могилевщина, и где и какие есть проблемы.По докладам сотрудников госбезопасности и милиции понятно, что ситуация под контролем, видят весь деструктив и проблемные районы.И настрой в коллективах. Не расслабляться,призывает Президент.





Последние полтора года были не самыми простыми для Беларуси. Нас не слабо попробовали на зуб. Но страна устояла. Дальше легче не будет - спада геополитического напряжения нет и не предвидится. Беларусь чувствует на себе и силу противостояние мировых игроков, и гибридные атаки, санкционный прессинг конкурентов… спокойной жизни нам не дадут!







На первом плане - экономика и кадры

На первом плане экономика и кадры. Для успешной работы важна команда профессионалов и единомышленников. Что касается экономических показателей, то главное - регион не должен плестись в хвосте. Создание новых и расширение действующих производств для региона принципиально. В последнее время здесь сокращается число жителей. А промышленное развитие дает гарантии перспектив жизни в области. Для нового главы - это руководство к действию! В тонусе буде держать и предстоящие политические события. Впереди конституционная реформа и референдум.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Запланирована встреча Президента с активом Витебской области

Этот разговор точно на пользу руководителям области - вопросы Президента помогут подготовиться к отчету новому губернатору, которому через три-четыре месяца нужно будет держать ответ перед Президентом. Сегодня в таком формате пообщаются и в самом северном регионе. По крайней мере, представить лично Президент обещал и Субботина в Витебске.