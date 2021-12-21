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Александр Лукашенко вручил Олегу Новицкому орден Дружбы народов и пообщался с его семьей
Человек, который сплачивает народы. Летчику-космонавту Олегу Новицкому Президентсегоднявручилорден Дружбы народов. Встреча получилась душевной и очень теплой.
Во Дворец Независимости белорусский покоритель космоса приехал вместе с семьей. Пока глава государства занимался кадровыми вопросами, для них провели экскурсию по главным залам дворца.Александр Лукашенко пообщался с семьей Героя России. И в шутку поинтересовался у Олега Новицкого, почему он не позвал с собой на родину в Беларусь коллег по Международной космической станции. Мол, и американцев, если надо, принять готовы. Говоря о нашем земляке, глава государства отметил, что Олег Новицкий "и внешне, и внутренне настоящий славянин", который все делает для своей родины. Как сообщалось ранее, Президент подписал указ о награждении Олега Новицкого орденом Дружбы народов. Этой награды он удостоен за значительные достижения в освоении космоса и большой личный вклад в укрепление международных связей.
"В нем белорусское, русское (внешне даже) и отчасти что-то, наверное, и украинское есть. Он настоящий славянин. И то, что он делает для своей родины, он делает правильно. Рано или поздно ты придешь на эту землю, поэтому не надо терять свои корни. Он истинный человек, который сплачивает народы. Именно за это человеческое качество Олег Новицкий и удостоен ордена Дружбы народов", - добавил глава государства.
Как заявил космонавт, врученная ему награда будет храниться на белорусской земле.
Олег Новицкий, летчик-космонавт:
Это действительно очень высокая честь, - сказал он. - Это очень высокая оценка моей работы, труда. Я действительно очень люблю Беларусь. Это та земля, на которой я родился, которая меня воспитала в лице моих родителей, знакомых, средней школы. Наверное, эта закалка мне до сих пор помогает спокойно идти по жизни. Я всегда знаю, что здесь мой дом, здесь мне всегда рады, здесь меня всегда примут.
Олег Новицкий подчеркнул, что всегда, даже если уйдет из космонавтики, будет работать на благо двух стран - Беларуси и России. Разделить он их для себя никак не может. "Это наш славянский союз, который должен быть всегда вместе. И мы всегда должны подставлять плечо друг другу, вместе радоваться и вместе горевать, вместе заступаться друг за друга и, если надо, вместе идти в атаку. Вот и все".
Глава государства добавил, что в Беларуси готовят несколько человек для полета в космос. И в шутку спросил: если необходимо будет найти девушку-космонавта, согласится ли на эту роль Юлия, супруга Олега Новицкого. Она в ответ заявила о готовности полететь вместе с мужем хоть в космос. Говоря серьезно о подготовке белорусских космонавтов, Александр Лукашенко высказал надежду, что Олег Новицкий сможет подключиться к их отбору и подготовке к будущим полетам.
Не оставили звездного гостя без внимания и журналисты. Спрашивали и о награде в свете того, что Олег Новицкий является гражданином России, но его одинаково любят в обеих странах. Кстати, буквально на днях Олег Новицкий попал в информационное поле и по другому поводу. Он был замечен среди первых покупателей нового магазина "Первый", где открылась продажа одежды с яркими цитатами главы государства.
У себя в социальных сетях космонавт похвастался футболкой с надписью "Президентами не становятся, президентами рождаются!". От себя добавим, такая меткая логика вполне подходит и для тех, кто побывал в космосе.
А вообще для уроженца Беларуси малая родина совсем не пустой звук. В каждый свой полет он берет в космос флаг Беларуси. Это уже давняя традиция и, можно сказать, ритуал. Такой флаг сейчас хранится и в Музее современной белорусской государственности.
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