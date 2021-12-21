Александр Лукашенко вручил Олегу Новицкому орден Дружбы народов и пообщался с его семьей

Это действительно очень высокая честь, - сказал он. - Это очень высокая оценка моей работы, труда. Я действительно очень люблю Беларусь. Это та земля, на которой я родился, которая меня воспитала в лице моих родителей, знакомых, средней школы. Наверное, эта закалка мне до сих пор помогает спокойно идти по жизни. Я всегда знаю, что здесь мой дом, здесь мне всегда рады, здесь меня всегда примут.

Человек, который сплачивает народы. Летчику-космонавту Олегу Новицкому Президентсегоднявручилорден Дружбы народов. Встреча получилась душевной и очень теплой.Во Дворец Независимости белорусский покоритель космоса приехал вместе с семьей. Пока глава государства занимался кадровыми вопросами, для них провели экскурсию по главным залам дворца.Александр Лукашенко пообщался с семьей Героя России. И в шутку поинтересовался у Олега Новицкого, почему он не позвал с собой на родину в Беларусь коллег по Международной космической станции. Мол, и американцев, если надо, принять готовы. Говоря о нашем земляке, глава государства отметил, что Олег Новицкий "и внешне, и внутренне настоящий славянин", который все делает для своей родины. Как сообщалось ранее, Президент подписал указ о награждении Олега Новицкого орденом Дружбы народов. Этой награды он удостоен за значительные достижения в освоении космоса и большой личный вклад в укрепление международных связей.", -Как заявил космонавт, врученная ему награда будет храниться на белорусской земле.Олег Новицкий подчеркнул, что всегда, даже если уйдет из космонавтики, будет работать на благо двух стран - Беларуси и России. Разделить он их для себя никак не может. "Это наш славянский союз, который должен быть всегда вместе. И мы всегда должны подставлять плечо друг другу, вместе радоваться и вместе горевать, вместе заступаться друг за друга и, если надо, вместе идти в атаку. Вот и все".Глава государства добавил, что в Беларуси готовят несколько человек для полета в космос. И в шутку спросил: если необходимо будет найти девушку-космонавта, согласится ли на эту роль Юлия, супруга Олега Новицкого. Она в ответ заявила о готовности полететь вместе с мужем хоть в космос. Говоря серьезно о подготовке белорусских космонавтов, Александр Лукашенко высказал надежду, что Олег Новицкий сможет подключиться к их отбору и подготовке к будущим полетам.Не оставили звездного гостя без внимания и журналисты. Спрашивали и о награде в свете того, что Олег Новицкий является гражданином России, но его одинаково любят в обеих странах. Кстати, буквально на днях Олег Новицкий попал в информационное поле и по другому поводу. Он был замечен среди первых покупателей нового магазина "Первый", где открылась продажа одежды с яркими цитатами главы государства.У себя в социальных сетях космонавт похвастался футболкой с надписью "Президентами не становятся, президентами рождаются!". От себя добавим, такая меткая логика вполне подходит и для тех, кто побывал в космосе.А вообще для уроженца Беларуси малая родина совсем не пустой звук. В каждый свой полет он берет в космос флаг Беларуси. Это уже давняя традиция и, можно сказать, ритуал. Такой флаг сейчас хранится и в Музее современной белорусской государственности.