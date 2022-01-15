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Александр Лукашенко встретился с белорусскими миротворцами, которые вернулись из Казахстана

Президент на военном аэродроме Мачулищи. Александр Лукашенко встретился с миротворческим контингентом, который вернулся из Казахстана.

Напомним, наши миротворцы в составе сил ОДКБ принимали участие в операции по урегулированию кризисной ситуации в этой центральноазиатской республике. Десять самолетов с белорусскими военными на борту приземлились накануне. Операция в Казахстане стала первым случаем, когда миротворческие силы ОДКБ были реально задействованы для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов.


Александр Лукашенко: Белорусские миротворцы внесли значимый вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане

Глава государства поприветствовал военнослужащих на родной земле, отметив успешное завершение миротворческой миссии. События в братской нам республике - очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств, отметил Александр Лукашенко. Угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, общие для большинства государств на постсоветском пространстве. Успех миссии, убежден белорусский лидер, можно расценивать как появление эффективного механизма борьбы с так называемыми цветными революциями.


Виктор Хренин наградил белорусских миротворцев

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По поручению Президента сегодня утром министр обороны наградил военнослужащих, участвовавших в миротворческой миссии. Обращаясь к личному составу контингента, Виктор Хренин отметил: белорусские военные на отлично выполнили свои задачи. Мы знаем цену миру. И в Казахстан наши силы пришли, чтобы помочь братскому народу восстановить конституционный порядок и способствовать нормализации жизни в стране. Белорусские миротворцы и впредь будут примером в выполнении воинского долга.

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