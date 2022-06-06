Александр Лукашенко встретился с Патриархом Кириллом во Дворце Независимости

Я чувствую себя всегда так в Беларуси, действительно, среди своих людей. И сейчас шепнул, мол, если идешь к главе государства, разные мысли в голове, а вот здесь с легким сердцем, потому что знаешь, что идешь к человеку близкому, который принял на себя огромную ответственность за безопасность, за сохранение своего народа, за сохранение самобытности своего народа, что в условиях глобализации, направленной на то, что всякая самобытность исчезала, и все подверстывались на планете Земля под одни и те же стандарты. Вот такая борьба за самобытность является борьбой за выживание нации.

Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси

