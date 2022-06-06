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Александр Лукашенко встретился с Патриархом Кириллом во Дворце Независимости
Во Дворце Независимости сегодня говорят о духовном. Патриарх Кирилл в нашей стране уже в шестой раз и по сложившейся традиции встречается с Президентом.
Накануне Его Святейшество принял участие в праздновании 1030-летия установления православия на белорусских землях и возглавил божественную литургию в Полоцке. За торжествами наблюдал и Александр Лукашенко - Белтелерадиокомпания вела трансляцию. В Беларуси у государства и церкви сложились партнерские отношения. В нашей стране делают все, чтобы сохранить единство внутри народа и церкви. Визит в Беларусь Патриарха Московского и всея Руси Президент считает добрым знаком.
Рад видеть вас в таком бодром здравии. Для нас это очень важно, с этого началось наше православие. Московский патриархат поддержал эту дату. Благодарен, что Вы в этот день в Беларуси. Думаю, найдете время еще приехать. Тем более, скоро 900-летие монастыря. Я Вас с удовольствием приму в любое время. Это ваша земля со времен служения в Смоленске, когда Вы в Калининград через Беларусь пролетали, Вы очень любили Беларусь. Я помню нашу первую встречу в горах.
Непростое время. И хорошо, что Вы приехали на свою землю. Не чужую для вас. Для нашего народа это хороший знак. Знак такого единения, сплоченности перед этими злыми силами, как наш Владыка говорит. Поверьте, правда на нашей стороне. Она всегда сильнее. И мы выдержим любое давление на нас, каким бы оно ни было. Пусть в форме мятежа или гибридных каких-то войн, или даже горячих. Мы выдержим", - подчеркнул белорусский лидер.
"Опыт есть выдерживать", - согласился Патриарх.
Я чувствую себя всегда так в Беларуси, действительно, среди своих людей. И сейчас шепнул, мол, если идешь к главе государства, разные мысли в голове, а вот здесь с легким сердцем, потому что знаешь, что идешь к человеку близкому, который принял на себя огромную ответственность за безопасность, за сохранение своего народа, за сохранение самобытности своего народа, что в условиях глобализации, направленной на то, что всякая самобытность исчезала, и все подверстывались на планете Земля под одни и те же стандарты. Вот такая борьба за самобытность является борьбой за выживание нации.
Президент пригласил Патриарха на юбилей Спасо-Евфросиниевского монастыря. В 2025 году обители исполняется 900 лет. Это важная дата для белорусов. В Полоцке берет начало наша государственность, духовность, там наши корни.
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