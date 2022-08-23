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Александр Лукашенко собрал совещание о развитии национальной системы образования

Александр Лукашенко собрал совещание о развитии национальной системы образования

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание о развитии национальной системы образования, сообщает БелТА.

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