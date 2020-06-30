Александр Лукашенко встретился с преподавательским активом страны

Новые правила поступления в вузы, доступность образования, рост зарплат и возможность получить общежитие каждому студенту. Вот таким на злобу дня получился большой разговор Президентас преподавательским активом страны. А пригласили тысячу человек. Образование - тема, которая так или иначе затрагивает каждую белорусскую семью, поэтому разговор постоянно возобновляется на высшем уровне.







Образование - стратегическая отрасль страны

Живем в цифровое время: электронные дневники, контрольные, учебники. Да и стиль самого образования скорректировала пандемия. Но что остается реальным, так это знания. И на их источниках - преподавательском составе - по-прежнему огромная ответственность.





У каждого студента будет место в общежитии

Известный факт: для иногородних студентов жилье - не только головная, но и финансовая боль их родителей. Президент всегда лично курирует обеспеченность учащейся молодежи жильем - пообещал: в течение следующих пяти лет вопрос с общежитиями будет закрыт полностью.





Зарплаты профессорско-преподавательского состава вырастут

А зарплаты профессорско-преподавательского состава вырастут до 150 процентов от средней по стране. Что еще волнует и чем сегодня живет педагогическая среда, мы спросили у самих участников этой встречи. Для белорусского образования сделано немало: обновили учебные программы, разгрузили школьников, изменилась не только обложка, но и содержание учебников. Тем не менее критика в той или иной степени звучит от педагогов, родителей, да и студентов. Многие до сих пор скептически относятся к централизованному тестированию.





Новая система поступления в вузы