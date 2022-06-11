Александр Лукашенко: Взяточничество, неуплата налогов и прочие преступления будут пресекаться на корню

Основная тяжесть, ответственность за решение тех или иных вопросов ложится на местные органы власти, потому что примерно 60-70 % всех тех обращений, которые поступают, возможно решить на местном уровне. В силу разных причин: где-то и формализм, где-то недобросовестные отношения чиновников на местах, где-то отсутствие возможности финансирования, где-то законодательные пробелы, которые мы уже устраняем. Например, в настоящее время в парламенте рассматривается Кодекс о земле. В целом подходы одобрены на совещании у главы государства. Принятие этого кодекса позволит решить ряд мелких вопросов на бытовом уровне, когда человек годами живет на клочке земли, там 20 см заступил к соседу или на какую-то территорию, он не может это узаконить. Таких вопросов много. Часть вопросов уже в этом потоке принятия снизится, и местные органы власти будут наделены правом решать эти вопросы.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси