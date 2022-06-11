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Александр Лукашенко: Взяточничество, неуплата налогов и прочие преступления будут пресекаться на корню
Взяточничество, неуплата налогов и прочие преступления будут пресекаться на корню. Об этом заявил в своем выступлении Президент Беларуси Александр Лукашенко на республиканском семинаре-совещании "Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне". Подробнее Наталья Бреус в проекте "Вопрос номер один".
Работать, как прежде, по накатанной, не получится. Уровень жизни вырос, а с ним и запросы людей. Власть должна соответствовать.Но тут бы без крайностей. Жить как в Швейцарии, а работать спустя рукава? Нужна все-таки взаимная ответственность.
Я внимательно анализирую процессы, которые происходят в нашем обществе. Есть определенные сложности в связи с санкциями: нарушена какая-то логистика, еще что-то. В общем, сложности. И этим хотят воспользоваться и воспользовались уже очень многие наши белорусы. Может быть, это и хорошо. Где-то подставить плечо государству, где-то занять нишу, которая освободилась. В общем, встроиться в новую логистику: кому-то запчасти, кому-то лекарства, кому-то еще что-то предлагают поставить. Но при этом я хочу, чтобы все понимали (вы особенно здесь, здесь вся элита нашего государства, от нас зависят принимаемые решения), что нажиться, нагреть руки и набить карман под ситуацию не получится. Абсолютно не получится.
Президент предупредил, что правоохранительные органы продолжат принимать жесткие меры в отношении таких людей. "Взяточничество, неуплата налогов и прочие преступления будут пресекаться на корню. Если только мы сойдем с этого пути, мы пойдем ровно транзитом по пути братской нам Украины, - подчеркнул глава государства. - Поэтому давайте будем работать и жить вот так: соборно, толокой. Использовать наше вече, чтобы принимать решения и слышать, слушать наших людей. Особенно тех, кто обеспечивает нам продовольственную безопасность, одевают нас, производят все то, что мы умеем и не умели делать".
Основная тяжесть, ответственность за решение тех или иных вопросов ложится на местные органы власти, потому что примерно 60-70 % всех тех обращений, которые поступают, возможно решить на местном уровне. В силу разных причин: где-то и формализм, где-то недобросовестные отношения чиновников на местах, где-то отсутствие возможности финансирования, где-то законодательные пробелы, которые мы уже устраняем. Например, в настоящее время в парламенте рассматривается Кодекс о земле. В целом подходы одобрены на совещании у главы государства. Принятие этого кодекса позволит решить ряд мелких вопросов на бытовом уровне, когда человек годами живет на клочке земли, там 20 см заступил к соседу или на какую-то территорию, он не может это узаконить. Таких вопросов много. Часть вопросов уже в этом потоке принятия снизится, и местные органы власти будут наделены правом решать эти вопросы.