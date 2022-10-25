Александр Лукьянов рассказал о новых инициативах работы в комплексе "Хатынь"

С 1 сентября БРСМ инициировалработу волонтерских акций по субботам. На сегодняшний день уже отработали практически 1.200 молодых людей. И география не только наши центральные регионы Минской области и Минска, областные центры, но это также наши братские государства - Российская Федерация и страны СНГ, Республика Латвия. Об этом первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов рассказал в интервью программе "Успеть до полуночи".

Первый секретарь ЦК БРСМ выразил благодарностьруководству страны и лично Президенту за то, что он поддержал инициативу, которая исходила от молодежи - сделать реконструкциюмемориального комплекса "Хатынь"и придатьей статусВсебелорусской молодежной стройки."Это послужило важным импульсом для того, чтобы мобилизовать молодежь вокруг не только общения и обсуждения важной повестки сохранения исторической памяти, а в Год исторической памяти своим личным трудом доказывать,что молодежь убеждена, что именно ей предстоит проложить этот мост в будущее поколение", - считает он.

По его словам, работали не только МЧС, но МВД, Госпогранкомитет, Вооруженные силы, «ведьмного желающих не просто посетить Хатынь, а поработать там".