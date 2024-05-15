Александр Посталовский: Доверие к телевидению повышается

Сегодня необходимо изучать те тенденции, те подходы, те скрытые и открытые воздействия, которые существуют, технологично существуют и воздействуют на наше информационное поле. 2020 год для нас стал примером того, насколько мы должны внимательно относиться ко всем процессам, которые сегодня мы наблюдаем на постсоветском пространстве в первую очередь и в принципе на мировой арене в силу того, что информация, информационные потоки влияют уже не просто на сознание людей, а на уклад и жизнеустройство, в принципе на само существование государства.

Игорь Бузовский, замминистра информации Беларуси