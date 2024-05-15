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Александр Посталовский: Доверие к телевидению повышается
Уровень доверия к государственным средствам массовой информации за последние три года увеличился. Сейчас этот показатель составляет 54 %. Такие данные озвучили белорусские социологи во время тематической международной научно-практической конференции в НАН. По словам исследователей, наше медиапространство уже преодолело то состояние турбулентности, которое было в период 2020 года. Столкнувшись с инфоугрозами, население стало более грамотным в процессе выбора источников массовой информации. Белорусская журналистика стала более персонифицированной. Особым интересом среди аудитории пользуется авторский подход в публикациях. Это в том числе повышает доверие к государственным СМИ.
Доверие к телевидению повышается. Если там, скажем, говорить о каких-то сетевых ресурсах, допустим, мессенджерах либо Telegram-каналах, люди после 2020 года где-то снизили показатели доверия, обращения к этим ресурсам, в то время как телевидение, газеты сохраняют свои позиции в национальном информационном поле. Что касается печатного сегмента национального информационного поля, то в газетах очень популярна тематика региона, где непосредственно люди проживают, т.е. местные региональные новости. В связи с этим очень высокие показатели доверия региональной прессе.
Сегодня необходимо изучать те тенденции, те подходы, те скрытые и открытые воздействия, которые существуют, технологично существуют и воздействуют на наше информационное поле. 2020 год для нас стал примером того, насколько мы должны внимательно относиться ко всем процессам, которые сегодня мы наблюдаем на постсоветском пространстве в первую очередь и в принципе на мировой арене в силу того, что информация, информационные потоки влияют уже не просто на сознание людей, а на уклад и жизнеустройство, в принципе на само существование государства.
В повестке вопросы национальной безопасности и электорального суверенитета в условиях инфовызовов и геополитических угроз. Эксперты говорили о роли медиа в развитии социокультурного пространства и концепциях трансформации медиапространства.
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