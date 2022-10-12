Александр Радьков поговорил о событиях в Беларуси и мире с молодежью и презентовал свою книгу "Ректоры"

О патриотизме и том, что сейчас происходит на внешнем контуре, как на это реагирует молодежь. Открытый диалог прошел в столице. Он собрал молодых людей со всех уголков страны, в онлайн-формате подключились в том числе регионы. С ребятами сегодня общался известный общественный деятель, политик, педагог, ученый, лауреат Национальной литературной премии Беларуси. Александр Радьков поговорил с ребятами и ответил на все вопросы. Интересовались не только прошлым и будущим нашей страны, но и творчеством.

Наша история говорит, что нам никогда никто ничего не давал, более того, как правило, приходили, желая забрать, при этом жгли, убивали. И мы это помним. И я думаю, что мое поколение, послевоенное, наши родители помнят фронтовиков, и наша молодежь, сейчас наблюдая за тем, что происходит в мире, тоже понимает. Вот у нас страна и ее нужно беречь, любить, о ней заботиться. Она тогда на перспективе обеспечит тебе и успешную жизнь, и будущее для твоих детей.