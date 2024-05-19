Победитель конкурса "Дотянись до мечты" Александр Романов спас школьника

Чудесная история спасения. Она произошла еще в середине весны, но стала известна только сейчас благодаря соцсетям и проекту Президентского спортивного клуба "Дотянись до мечты". Один из его победителей - Александр Романов, который спас школьника.

Об истории героя рассказала Елена Горельчик.

"Испытания даются только сильным людям, и мы прошли это испытание", - говорит Александр Романов. Стас, спасенный мальчик, внимательно его слушает. Парень по-прежнему увлекается 3D-моделированием, строит планы на будущее, собирается окончить 11 классов. С активным спортом, правда, сегодня ему пришлось завязать.

О мартовских событиях Стас ничего не помнит. Зато тот день отчетливо закрепился в памяти его родителей и Александра. Наш герой тогда только вернулся из Минска, где получил награду за победу в конкурсе Президентского спортивного клуба "Дотянись до мечты". Это соревнование для любителей спорта. В этот раз акцент был на подтягивании. Александру спустя три месяца тренировок удалось сделать это 107 раз, но не в этом суть...



"У восьмиклассников был разминочный бег. Стас упал, не было понятно, что случилось. Он лежал без сознания, рефлексов никаких не было. Стали оказывать первую медицинскую помощь. Я начал делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Вызывали скорую дважды, между звонками было 12 минут - это очень большое время. Приехала скорая. Какая-то медицинская аппаратура, я так понимаю, показывала работу сердца. Врач сказал: "У него сердце не бьется". Но у меня было понимание того, что надо продолжать, несмотря ни на что", - вспоминает события того дня Александр.



За плечами у мужчины два высших образования - педагогический университет имени Максима Танка и Академия управления при Президенте Беларуси, а вот профильного медицинского образования, кстати, нет. О правилах оказания первой медицинской помощи ему рассказывали во время учебы, а на заводе при сдаче разрядов есть вопросы по оказанию первой помощи. Герой работает на производственном объединении "Энергокомплект".