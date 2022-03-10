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Александр Румак: Беларусь - пример межконфессионального и межнационального мира и согласия
Беларусь - пример межконфессионального и межнационального мира и согласия. И это не слова на ветер. Вот уже не первое десятилетие суверенности в нашей стране мирно существуют представители 25 религий и 156 национальностей. На сегодня, по статистике, самыми влиятельными вероучениями у нас являются православие, католицизм и протестантизм. Об этом в студии программы "Скажинемолчи" рассказал уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак. И хоть вера имеет объединяющую силу, после протестного движения августа 2020-го с этим согласны не все граждане Беларуси и их зарубежные кураторы. У них ничего святого, даже в религиозную сферу вбрасывают фейки, оскорбляют и давят на самых высоких представителей общин.
Александр Румак также отметил, что за время пандемии в Беларуси не закрылся ни один храм, чего не скажешь о западных. За это руководители религиозных объединений и сегодня благодарны главе государства.Полный выпуск "Скажинемолчи" можно посмотреть на сайте Белтелерадиокомпании или YouTube, а выдержки - в телеграм-канале программы.
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