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Александр Румак об особенностях нынешнего Фестиваля национальных культур
В проекте "Вопрос номер один" уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак рассказал, что Фестиваль национальных культур был очень ожидаемым, потому что из-за пандемии его пришлось переносить.
"В этом году участие в фестивале будут принимать более 800 человек, более 30 национальных культурных объединений будут представлены в городе Гродно", - рассказал Александр Румак.
По его словам, ключевым событием нынешнего фестиваля стал круглый стол под председательством Натальи Кочановой на тему "Беларусь - наш общий дом: единство наций и поколений", в котором приняли участие представители более чем 20 национально-культурных общественных объединений и организаций белорусов зарубежья.
Речь шла о традициях, о толерантности, о национальном согласии в нашей стране. Участники круглого стола имели возможность рассказать, как они и их близкие люди живут в Беларуси, с чем они сталкиваются, о взаимоотношениях на белорусской земле, отметил Александр Румак.
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