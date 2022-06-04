Александр Румак об особенностях нынешнего Фестиваля национальных культур

В проекте "Вопрос номер один" уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак рассказал, что Фестиваль национальных культур был очень ожидаемым, потому что из-за пандемии его пришлось переносить.



"В этом году участие в фестивале будут принимать более 800 человек, более 30 национальных культурных объединений будут представлены в городе Гродно", - рассказал Александр Румак.



По его словам, ключевым событием нынешнего фестиваля стал круглый стол под председательством Натальи Кочановой на тему "Беларусь - наш общий дом: единство наций и поколений", в котором приняли участие представители более чем 20 национально-культурных общественных объединений и организаций белорусов зарубежья.



Речь шла о традициях, о толерантности, о национальном согласии в нашей стране. Участники круглого стола имели возможность рассказать, как они и их близкие люди живут в Беларуси, с чем они сталкиваются, о взаимоотношениях на белорусской земле, отметил Александр Румак.