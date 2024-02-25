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Александр Солодуха отдал свой голос в единый день голосования

Белорусские артисты создают праздник на избирательных участках столицы. Концертные марафоны запланированы на каждом из них.

Успевают ли сами проголосовать? У Александра Солодухи спросила Лидия Заблоцкая. Подробности в видео.

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