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Александр Солодуха подарил свое выступление Могилеву
Тысячи горожан и гостей Могилева пришли сегодня поклониться подвигу освободителей в годы войны. Память павших почтили минутой молчания и большим митингом у мемориала "Буйничское поле". Здесь в 1941-м 23 долгих дня красноармейцы и горожане сдерживали немецкую армию. Атмосферу тех дней передала реконструкция с участием военной техники, патриотических клубов и авиации.
Могилев в День Независимости превратился в одну большую концертную площадку с ярмаркой, угощениями и детскими аттракционами. Выступают духовые и народные коллективы. Свое выступление в день праздника городу подарил и заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха.
Также сегодня в Могилеве самые сильные люди региона покажут свое мастерство. Работает город мастеров, желающие могут посетить праздник книги.
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