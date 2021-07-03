Александр Солодуха подарил свое выступление Могилеву

Тысячи горожан и гостей Могилева пришли сегодня поклониться подвигу освободителей в годы войны. Память павших почтили минутой молчания и большим митингом у мемориала "Буйничское поле". Здесь в 1941-м 23 долгих дня красноармейцы и горожане сдерживали немецкую армию. Атмосферу тех дней передала реконструкция с участием военной техники, патриотических клубов и авиации.



Могилев в День Независимости превратился в одну большую концертную площадку с ярмаркой, угощениями и детскими аттракционами. Выступают духовые и народные коллективы. Свое выступление в день праздника городу подарил и заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха.