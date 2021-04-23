Александр Солодуха стал гостем программы "Скажинемолчи"

Атака шла очень сильная первые недели. В августе порядка 300-500 было высказываний в соцсетях. Угрозы, мне, семье, детям. Я ни на что не ответил. Хотя не скрываю, все внутри рвалось в клочья. Мы так устроены, люди, тем более, артисты. Сейчас в "Гомельской правде" вышла статья 1 апреля: "На хамство и угрозы ответил по-королевски - песней". Да. Песня же ко мне пришла потом - "Беларусь моя любимая". Это был как ответ.

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси

