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Александр Сосновский о важности предстоящего Послания Президента Беларуси
К знаковому событию общественно-политической жизни Беларуси приковано внимание и западного экспертного сообщества. По мнению немецкого политолога Александра Сосновского, ежегодное Послание Президента является важным инструментом для налаживания широкого диалога между гражданским обществом и государством, чего, кстати, так не хватает странам Запада.
Это хороший способ, когда руководитель страны обращается и непосредственно общается с обществом. Это всегда позитив. Это всегда правильно. Этого практически нет в западных странах. Я в Германии вообще не помню никакого общения лидера страны со своим обществом. У Лукашенко эта традиция получает свое определенное развитие. Это дает незабываемые ощущения для общества, потому что они видят совершенно другого лидера своей страны. Во-вторых, они слушают не официальные речи, а слушают человека, который разговаривает с ними один на один. Я думаю, будет возможность услышать ответы на какие-то вопросы, какого-то взаимодействия. Когда есть ответный месседж, это дает полные ощущения неразрывности этой связи между верхушкой и обществом. А это очень важный фактор для стабильности страны.
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