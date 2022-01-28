Александр Сосновский о важности предстоящего Послания Президента Беларуси

Это хороший способ, когда руководитель страны обращается и непосредственно общается с обществом. Это всегда позитив. Это всегда правильно. Этого практически нет в западных странах. Я в Германии вообще не помню никакого общения лидера страны со своим обществом. У Лукашенко эта традиция получает свое определенное развитие. Это дает незабываемые ощущения для общества, потому что они видят совершенно другого лидера своей страны. Во-вторых, они слушают не официальные речи, а слушают человека, который разговаривает с ними один на один. Я думаю, будет возможность услышать ответы на какие-то вопросы, какого-то взаимодействия. Когда есть ответный месседж, это дает полные ощущения неразрывности этой связи между верхушкой и обществом. А это очень важный фактор для стабильности страны.

Александр Сосновский, главный редактор интернет-издания World Economy, политолог (Германия)