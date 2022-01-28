ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Александр Субботин и Светлана Горваль об экономике Беларуси

Об экономике на местах мы поговоримс экспертами в выездной студии АТН. К нам присоединяется наша коллега Светлана Лукьянюк.Подробности в видео.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все