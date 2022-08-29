Александр Субботин рассказал, как снизится себестоимость продукции

Себестоимость молочной и мясной продукции в Витебском регионеуже снизилась на 6-7 %, рассказал председатель Витебского облисполкома Александр Субботин в проекте "Разговор у Президента". Изначально просчитывалось, что можно снизить на 12-13 и даже 15 %. Снизить стоимость самого товара можно за счет упаковки, за счет организации труда, за счет экономии энергии ресурсов и за счет запуска нового оборудования, более эргономичного. Поэтому здесь очень много точек для роста и экономии.