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Александр Субботин: В Беларуси делается все, чтобы не было неудобных для жизни сел

Беларуси удается не допустить вымирания деревни: среди горожан растет интерес к покупке и переезду в собственный дом на селе или в пригороде. Об этом в нашей выездной студии заявил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.

Сегодня каждый регион уделяет особое внимание аграрному направлению. Четко и интенсивно разрабатывается программа "Деревня будущего". Страна делает все, чтобы не осталось неудобных для жизни сел.


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